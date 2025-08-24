Svetli način
Tujina

10-letni deček postal knjižni fenomen

Hull, 24. 08. 2025 12.48 | Posodobljeno pred eno minuto

Desetletni Zach, pisatelj in ilustrator, iz Hulla je navdušil s svojo prvo knjigo "Zachova abeceda plazilcev", ki je postala Amazonova uspešnica v več kategorijah. Njegov talent za risanje in ljubezen do živali sta ga vodila do ustvarjanja te slikovite knjige, ki na zabaven način predstavlja plazilce. Kljub začetnim oviram je Zach s svojo vztrajnostjo dosegel velik uspeh.

Desetletni Zach Richardson, iz britanskega mesta Hull je s svojo prvo izdano knjigo postal pravi knjižni fenomen, poroča BBC. Njegova ilustrirana otroška knjiga Zachova abeceda plazilcev: Dejstva o plazilcih in zabavne rime (Zach's Reptile Alphabet: Reptile Facts and Fun Rhymes), ki na igriv način predstavi svet plazilcev, je po izidu 8. avgusta takoj osvojila vrh Amazonovih lestvic v treh kategorijah plazilci, plazilci in dvoživke ter dvoživke.

"Občutek je neverjeten, bil sem tako ponosen in brez besed," je dejal Zach, ko je izvedel za uspeh svoje knjige.

Fantovo ljubezen do risanja in živali je spodbujalo okolje doma. Lucy, Zachova mama, je povedala, da je začel risati pri štirih letih, in da je odraščal obkrožen z živalmi, odkar njegov oče vodi trgovino za male živali.

Njegova mama je za BBC povedala, da je"zelo hitro obvladal risanje" in da jo je "vedno osupljal njegov umetniški talent".

Zach je povedal, da si je že dolgo želel napisati knjigo, še posebej potem, ko je njegova mama lani napisala svojo. Navdušenje nad plazilci pa je še naraslo, ko je decembra dobil gekona. "Začel sem raziskovati kuščarje, kače, krokodile in želve. Ljudje pogosto mislijo, da so plazilci strašljivi, a niso takšni so čudovite živali," pravi mladi avtor.

Pot do objave knjige ni bila preprosta. Mama Lucy priznava, da je sin moral skozi veliko poskusov: "Pogosto mi je prinašal stvari, ki še niso bile primerne za objavo, a je pokazal neverjetno vztrajnost."  

Zach še ne marevala zaključiti svoje kariere, že razmišlja o naslednjih knjižnih projektih, ki bodo prav tako posvečeni živalim. Njegova naslednja ideja? Knjiga o gekonih.

