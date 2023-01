10-letni deček že dva dni ujet v gradbenem jašku, reševalci hitijo z reševanjem

"Trudimo se po najboljših močeh. Ne moremo še povedati, v kakšnem stanju je deček," je povedal delavec nujne medicinske pomoči. Po poročanju lokalnih medijev v jašek še naprej dovajajo kisik, vendar je 10-letnik prenehal komunicirati z reševalci.

Premier Pham Minh Chinh je reševalce na zvezni ravni pozval, naj se pridružijo prizadevanjem lokalnih oblasti za rešitev dečka. Reševalci se trenutno trudijo vrtati ob jašku in tako zrahljati zemljo. Upajo, da bodo lahko nato dvignili steber, ki blokira pot do dečka. Prizadevanja, da bi steber dvignili z žerjavi in bagri, so bila do sedaj neuspešna.

Reševalci se ob tem trudijo tudi natančneje določiti položaj dečka, a za zdaj so tudi pri tem neuspešni.

Lokalni mediji medtem razkrivajo informacije, kako naj bi se nesreča zgodila. 10-letni Thai in njegovi prijatelji naj bi namreč na silvestrovo na gradbišču blizu reke Mekong iskali staro železo, ko je deček padel v jašek.