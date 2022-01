10-letnico pred snežnim neurjem rešil pes

Mesto se nahaja na zahodnem ruskem otoku Sahalin, ki sta ga zajela močno sneženje in veter, ki je dosegel hitrost tudi do 80 kilometrov na uro.

Oblasti in domačini so deklico vso noč iskali, potem ko so starši prijavili, da jo pogrešajo. Iskanje so usmerili predvsem na območja s hišnimi ljubljenčki, ker so nekateri domačini poročali, da so deklico videli, kako se je igrala s psom, preden je izginila. Tudi starši deklice so policiji dejali, da ima rada živali.

Deklico je po nemirni noči našel prostovoljec, ki se je vključil v iskalno akcijo. Bila je v pasji hiški in je objemala psa, saj se je tako grela. Prepeljali so jo v bolnišnico in ugotovili, da je popolnoma zdrava.