10 mesecev po smrti Floyda: policist na zatožni klopi

Chauvin skupaj še s tremi policisti, ki so obtoženi sodelovanja pri umoru in uboju.

Po precej zapletenem postopku izbire porote, proces bo spremljalo 14 porotnikov, odločalo pa jih bo 12, dva veljata kot rezerva, bodo danes poslušali uvodne izjave. Najprej bo primer predstavilo tožilstvo – njihov največji dokaz bo verjetno video, v katerem Chauvin devet minut kleči na vratu umrlega Georga Floyda, čeprav je Floyd vmes večkrat dejal, da ne more dihati. Posnetek, ki je zaokrožil po spletu, je po ZDA sprožil silovite proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi Američani. Guvernerji nekaterih zveznih držav so za pomoč zaprosili nacionalno gardo, v več kot 20 mestih so uvedli policijsko uro. Protesti so se iz ZDA razširili tudi v druge države.

Pri aretaciji Floyda so sodelovali še trije policisti, ki jim bodo zaradi obtožb sodelovanja pri umoru in uboju sodili posebej.

Mestni svet Minneapolisa pa je sprejel soglasno odločitev o poravnavi in izplačilu 27 milijonov dolarjev (22,5 milijona evrov) družini Georgea Floyda. Floydova družina je tožila mesto in štiri policiste, obtožene sodelovanja v umoru maja lani. Mesto pa so v tožbi bremenili, da je dovolilo, da je v njem cvetela kultura pretirane sile, rasizma in nekaznovanosti policije.