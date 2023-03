10 sekund nočne more: 'Povsod so bili plameni, deli železa so se stalili'

Številni potniki so se rešili tako, da so skočili z vlaka. "Pod nami so bili razbiti železni ostanki, a kaj drugega nam je preostalo," je dejal Minenis.

Na potniškem vlaku je bilo v času nesreče okoli 350 ljudi. Mnogi preživeli trenutek nesreče opisujejo kot 10 sekund iz nočne more. Najprej so zaslišali močan hrup, sledil je kaos. "V vagonu smo se obračali, dokler nismo pristali na boku. Nato je zavladala panika. Kabli, ogenj. Takoj je izbruhnil požar. Ko nas je obračalo, nas je še žgalo. Gorelo je na desni in levi," je dogajanje opisal 28-letni potnik Stergios Minenis . "Za 10, 15 sekund je zavladal kaos. Prevračalo nas je, ogenj, viseči kabli, razbita okna, ljudje so kričali, ljudje so bili ujeti," je njegove besede povzel Reuters .

Potniki so opisali, kako so jih gasilci skušali rešiti iz vagonov s podajanjem reševalne vrvi. "Ženske so jokale in kričale in k sreči je nekdo uspel odpreti vrata, da smo lahko zapustili vagon, v katerem je bilo že veliko dima," je dejal eden od potnikov za grško televizijo Skai.

Nek drugi potnik se spominja, da je okna kar naenkrat razneslo. "Ljudje so kričali in bilo jih je strah," je dejal. "K sreči smo lahko odprli vrata in dokaj hitro zbežali. V drugih vagonih se niso uspeli rešiti in en vagon je zajel požar," je dodal.

"Prizori, ki sem jih videl takoj, ko sem se uspel rešiti z vagona, so bili neverjetni, tragični. Povsod so bili plameni, deli železa z vagonov so se stalili in veliko ljudi je umrlo, saj se niso uspeli rešiti," pa je opisoval drug potnik. Šele, ko je z avtobusom prispel v Solun, se je začel zavedati, kakšno srečo je imel. Njegov sedež je bil namreč v drugem vagonu, ki ga je po trčenju zajel požar, vendar pa se je med potovanjem presedel v peti vagon.

"Najprej sem bil povsem izgubljen kot večina potnikov, vendar sem se skušal pomiriti in pomagati sopotnikom z vagona. Vsi smo si priskočili na pomoč," je dejal in dodal, da mnogi potniki niso vedeli, kaj se dogaja, saj so v času nesreče spali. "Tudi jaz sem spal, vendar me je zbudilo nenadno zaviranje vlaka."