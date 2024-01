100 dni groze

Vojna med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas je vstopila v 100. dan. Združeni narodi so ob tem opozorili, da je vojna v Gazi omadeževala človečnost, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je napovedal, da jih nihče, "niti Haag", ne bo ustavil pred zmago. V izraelski operaciji po napadu Hamasa je bilo ubitih že več kot 23.800 Palestincev.

OGLAS

Kljub strašnemu trpljenju prebivalstva konca izjemno krvavi vojni še ni videti. "Nihče nas ne bo ustavil – ne Haag, ne os zla in nihče drug. Možno in potrebno je nadaljevati do zmage in to bomo storili," je Benjamin Netanjahu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na novinarski konferenci v soboto zvečer. Ob tem je imel v mislih tožbo proti Izraelu, ki jo je zaradi domnevnega genocida nad Palestinci v Gazi na Meddržavno sodišče v Haagu vložila Južna Afrika ter zavezništvo oboroženih skupin, ki jih podpira Iran, poimenovano tudi Os odpora.

Netanjahu je zatrdil, da so z operacijo v Gazi že "uničili večino bataljonov Hamasa", a dodal, da se razseljeni s severa Gaze ne bodo mogli kmalu vrniti domov. "Obstaja mednarodno pravo in to pravi preprosto: odstraniš prebivalstvo in mu ne dovoliš vrnitve, dokler obstaja nevarnost. In nevarnost obstaja. Tam potekajo boji," je dejal.

100 dni vojne v Gazi FOTO: Shutterstock icon-expand

Vodja agencije ZN za palestinske begunce Philippe Lazzarini je medtem ob obisku opustošenega območja Gaze dejal, da "strašna smrt, uničenje, razseljevanje, lakota, izguba in žalost v zadnjih 100 dneh omadežujejo našo skupno človečnost". Celotna generacija otrok v Gazi je bila travmatizirana, bolezni so se širile in ura "hitro tiktaka proti lakoti", je še opozoril. Več tisoč Izraelcev na shodu za izpustitev talcev Več tisoč Izraelcev je na shodu v soboto zvečer v Tel Avivu pozivalo k izpustitvi talcev, ki so jih pred stotimi dnevi zajeli pripadniki gibanja Hamas na območju Gaze. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v video nagovoru pozval k obnovitvi pogajanj za osvoboditev talcev. "Francoski narod je odločen, da bodo osvobojeni vsi talci terorističnih napadov 7. oktobra," je dejal na posnetku, objavljenem na spletu in predvajanem na shodu v Tel Avivu. "Francija ne zapušča svojih otrok. Zato moramo vedno znova nadaljevati pogajanja za njihovo izpustitev," je dodal.

Množica v Tel Avivu je opozarjala, da je treba talce izpustiti takoj. FOTO: AP icon-expand

Množica v Tel Avivu je nosila velik transparent z napisom: "In svet še vedno molči." Udeleženci so vzklikali, da je treba talce "zdaj, zdaj, zdaj" izpustiti. "Prihajali bomo sem teden za tednom, vse dokler ne bodo vsi izpuščeni," je za agencijo AFP povedal eden izmed njih. Okoli sto ljudi je tudi pozivalo h končanju spopadov. "Maščevanje ni zmaga" in "Ne okupaciji", so vzklikali. Takšni shodi ob sobotah zvečer se odvijajo vsak teden, odkar se je začela vojna v Gazi. Skupine, ki podpirajo svojce talcev, so se tokrat shoda udeležile v večjem številu. Pred muzejem umetnosti v Tel Avivu je izraelski umetnik Roni Levavi dal postaviti instalacijo, ki prikazuje maketo predora, v kakršnih naj bi Hamas zadrževal talce. Skoznjo se lahko ljudje sprehodijo, v ozadju pa je ves čas slišati streljanje. S tem je umetnik želel, kot je povedal za AFP, "pokazati, kako se počutijo talci že toliko dni". "Vemo, da se nahajajo v grozljivih pogojih – brez svežega zraka, z zelo malo hrane, brez zdravil in sončne svetlobe, spijo na tleh," je ob tem povedal eden od svojcev talcev.

Otrok v Gazi FOTO: Shutterstock icon-expand