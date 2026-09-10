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V Albaniji vre, izbruhnila še orožarska afera z izraelskim poslovnežem

Tirana, 10. 09. 2026 11.11 pred 14 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.V.
Protesti v Albaniji

Napetosti v Albaniji se zaostrujejo. Stoti dan protestov je prinesel nasilne spopade med protestniki in policijo, potem ko so varnostne sile skušale protestnikom preprečiti dostop do parlamenta. Dodatno pa je napetost med protestniki in oblastjo povečalo razkritje orožarskih poslov Albanije z izraelskim poslovnežem.

Protestniki so v središču Tirane napadli policijski kordon z jajci, paradižniki in drugimi predmeti. Obmetavali so tudi avtomobile poslancev, ki so po koncu parlamentarnih počitnic skušali priti na sejo parlamenta. Ti so se šele po posredovanju policije uspeli prebiti do svojega delovnega mesta.

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Po 100 dneh protestov, ki so se začeli zaradi spornih investicij ameriškega poslovneža Jareda Kushnerja na otoku Sazan, se ne zdi, da bi ti izgubljali zalet, še več, protestniško gibanje se krepi, medtem ko vlado Edija Rame tresejo nove afere.

Nedavno razkritje posnetkov pogovorov, ki jih je objavil nekdanji podpredsednik vlade Arben Ahmetaj, razkriva domnevno mednarodno sprego v trgovini z orožjem, v kateri z albanskimi oblastmi in državnimi orožarskimi podjetji sodeluje izraelski poslovnež Ron Yeffet, po navedbah opozicije tesen zaveznik premierja Rame. Yeffet in Rama naj bi bila vpletena v zlorabo državnih obrambnih struktur, preko katerih so vpleteni v nezakonite posle izvajali transakcije.

Zvočni posnetek, ki je pricurljal v javnost, naj bi vseboval pogovore, ki kažejo, da je bilo orožje, proizvedeno drugje, na primer v Afriki, pakirano ali prepeljano skozi Albanijo, preden je bilo preusmerjeno v destinacije, kot je Ukrajina. Posnetki naj bi razkrili povezave izraelskega poslovneža s podjetjem Timak, ki je nedavno sklenilo posel z državnim vojaškim podjetjem KAYO, piše Balkanweb.com. Te povezave sprožajo sume o zlorabi javnih struktur in sredstev v korist zasebnih interesov s politično podporo.

SPAK, Posebna struktura za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, je sporočila, da bo začela uradno preverjanje objavljenih posnetkov in preiskavo glede morebitne zlorabe javnega položaja in mednarodne trgovine z orožjem.

Sodelovanje Izraela in Albanije sicer ni tajno, državi sta sklenili več javnih pogodb glede proizvodnje in prodaje orožja.

Ulice vse bolj vroče

"12. septembra bo eden največjih protestov, kar smo jih kdaj videli. Zbrali se bomo pred uradom predsednika vlade in tam bomo ostali 24 ur brez premikanja. Ne bojimo se," je pred velikim sobotnim shodom dejal eden od protestnikov.

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Protesti, ki so izbruhnili zaradi investicijskih posegov tujih poslovnežev v zaščiteno okolje na jugu države, so prerasli v splošne protivladne proteste. Protestniki med drugim zahtevajo tudi aretacijo Edija Rame. Zagon jim dajejo tudi nerodni poskusi oblasti, da bi prikrila podrobnosti Kushnerjeve vloge v celotnem projektu.

Na sobotni protest naj bi prišli tudi mnogi Albanci iz tujine, veliko naj bi jih prišlo celo iz Velike Britanije.

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KOMENTARJI2

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Port__CN
10. 09. 2026 11.26
Se Albanci bodo spodili svojo politično mafijo In Izraece ,ki se mešajo povsod .
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0 0
Banion
10. 09. 2026 11.23
nič dobrega tam kjer so zraven judje
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+1
1 0
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