V Albaniji vre, izbruhnila še orožarska afera z izraelskim poslovnežem

Protestniki so v središču Tirane napadli policijski kordon z jajci, paradižniki in drugimi predmeti. Obmetavali so tudi avtomobile poslancev, ki so po koncu parlamentarnih počitnic skušali priti na sejo parlamenta. Ti so se šele po posredovanju policije uspeli prebiti do svojega delovnega mesta.

Po 100 dneh protestov, ki so se začeli zaradi spornih investicij ameriškega poslovneža Jareda Kushnerja na otoku Sazan, se ne zdi, da bi ti izgubljali zalet, še več, protestniško gibanje se krepi, medtem ko vlado Edija Rame tresejo nove afere.

Nedavno razkritje posnetkov pogovorov, ki jih je objavil nekdanji podpredsednik vlade Arben Ahmetaj, razkriva domnevno mednarodno sprego v trgovini z orožjem, v kateri z albanskimi oblastmi in državnimi orožarskimi podjetji sodeluje izraelski poslovnež Ron Yeffet, po navedbah opozicije tesen zaveznik premierja Rame. Yeffet in Rama naj bi bila vpletena v zlorabo državnih obrambnih struktur, preko katerih so vpleteni v nezakonite posle izvajali transakcije.

Zvočni posnetek, ki je pricurljal v javnost, naj bi vseboval pogovore, ki kažejo, da je bilo orožje, proizvedeno drugje, na primer v Afriki, pakirano ali prepeljano skozi Albanijo, preden je bilo preusmerjeno v destinacije, kot je Ukrajina. Posnetki naj bi razkrili povezave izraelskega poslovneža s podjetjem Timak, ki je nedavno sklenilo posel z državnim vojaškim podjetjem KAYO, piše Balkanweb.com. Te povezave sprožajo sume o zlorabi javnih struktur in sredstev v korist zasebnih interesov s politično podporo.