100 evrov za gledanje v telefon ob prečkanju ceste

Spremembe prinaša novela zakona o cestnem prometu, ki bo začela veljati 1. septembra letos. Namen novih pravil je zmanjšati število nevarnih situacij in nesreč, ki nastanejo zaradi nepazljivosti pešcev pri prečkanju ceste.

Po novem bo moral pešec pred vstopom na prehod za pešce spremljati prometne razmere, upoštevati hitrost in oddaljenost prihajajočih vozil ter na prehod ne bo smel stopiti nenadoma.

Pomembna novost pa se nanaša na uporabo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.

Predlog zakona določa, da pešec pred vstopom na prehod za pešce in med njegovim prečkanjem ne sme uporabljati telefona ali druge telekomunikacijske, avdiovizualne oziroma podobne naprave na način, ki zmanjšuje njegovo sposobnost spremljanja prometa.

Predlagatelji poudarjajo, da prepoved ne pomeni, da pešec telefona sploh ne sme držati v roki. Kaznovana bo uporaba naprave, zaradi katere oseba ne spremlja dogajanja na cesti in ogroža sebe ali druge udeležence v prometu.

Slovaška policija je za portal tnlive.sk potrdila, da bo kršitev novega pravila obravnavana kot prekršek.

Globa bo znašala 50 evrov, če bo kršitev ugotovljena na kraju samem, v prekrškovnem postopku pa se lahko povzpne do 100 evrov.

Po mnenju pripravljavcev zakona je cilj spremembe predvsem odgovor na vse pogostejše primere pešcev, ki med hojo gledajo v telefon, uporabljajo slušalke ali se kako drugače ne posvečajo prometni situaciji.