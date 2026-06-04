100 evrov za gledanje v telefon ob prečkanju ceste

Spremembe prinaša novela zakona o cestnem prometu, ki bo začela veljati 1. septembra letos. Namen novih pravil je zmanjšati število nevarnih situacij in nesreč, ki nastanejo zaradi nepazljivosti pešcev pri prečkanju ceste.
Po novem bo moral pešec pred vstopom na prehod za pešce spremljati prometne razmere, upoštevati hitrost in oddaljenost prihajajočih vozil ter na prehod ne bo smel stopiti nenadoma.
Pomembna novost pa se nanaša na uporabo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.
Predlog zakona določa, da pešec pred vstopom na prehod za pešce in med njegovim prečkanjem ne sme uporabljati telefona ali druge telekomunikacijske, avdiovizualne oziroma podobne naprave na način, ki zmanjšuje njegovo sposobnost spremljanja prometa.
Predlagatelji poudarjajo, da prepoved ne pomeni, da pešec telefona sploh ne sme držati v roki. Kaznovana bo uporaba naprave, zaradi katere oseba ne spremlja dogajanja na cesti in ogroža sebe ali druge udeležence v prometu.
Slovaška policija je za portal tnlive.sk potrdila, da bo kršitev novega pravila obravnavana kot prekršek.
Globa bo znašala 50 evrov, če bo kršitev ugotovljena na kraju samem, v prekrškovnem postopku pa se lahko povzpne do 100 evrov.
Po mnenju pripravljavcev zakona je cilj spremembe predvsem odgovor na vse pogostejše primere pešcev, ki med hojo gledajo v telefon, uporabljajo slušalke ali se kako drugače ne posvečajo prometni situaciji.
Vprašanje nepazljivosti pešcev v Bratislavi je v zadnjih mesecih postalo še posebej občutljivo zaradi več odmevnih nesreč na tramvajskih progah. V eni nesreči je mladenič na rolerjih je zapeljal na pot prihajajočega tramvaja. V ušesih naj bi imel slušalke. Utrpel je hude poškodbe in kasneje umrl. V drugi pa je tramvaj zbil šolarja, ki je bil na poti v šolo in naj ne bi pozorno spremljal dogajanja okoli sebe.
Nesreča je sprožila burno razpravo med prebivalci o tem, ali bi bilo mogoče varnost pešcev dodatno izboljšati. Del prebivalcev opozarja, da na kraju nesreče manjkajo opozorilni piktogrami na tleh, ki bi pešce opozarjali na bližino tramvajske proge in jih spodbujali k večji previdnosti.
"Ljudje takoj rečejo, da je bil sam kriv, ker je imel slušalke. Nihče pa ne govori o tem, da tam ni opozorilnih oznak. Takšne nesreče se ne dogajajo prvič in zagotovo ne zadnjič," je medijem dejal domačin.
Drugi prebivalci se s tem ne strinjajo. Prepričani so, da dodatni piktogrami ne morejo nadomestiti osnovne previdnosti. Po njihovem mnenju so tramvajski tiri jasno vidni, tramvaji pa po mestu vozijo že desetletja. Nekateri so šli še dlje in opozorili, da pretirano povečevanje števila opozorilnih oznak ne more rešiti težave nepazljivosti.
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