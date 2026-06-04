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100 evrov za gledanje v telefon ob prečkanju ceste

Bratislava, 04. 06. 2026 12.58 pred 1 uro 3 min branja 35

Avtor:
N.Š.
Prečkanje ceste

Slovaška zaostruje pravila za pešce. Po novem bodo lahko tisti, ki med prečkanjem ceste uporabljajo mobilni telefon ali drugo elektronsko napravo in zaradi tega ne spremljajo prometa, kaznovani z globo do 100 evrov.

Spremembe prinaša novela zakona o cestnem prometu, ki bo začela veljati 1. septembra letos. Namen novih pravil je zmanjšati število nevarnih situacij in nesreč, ki nastanejo zaradi nepazljivosti pešcev pri prečkanju ceste.

Po novem bo moral pešec pred vstopom na prehod za pešce spremljati prometne razmere, upoštevati hitrost in oddaljenost prihajajočih vozil ter na prehod ne bo smel stopiti nenadoma.

Pomembna novost pa se nanaša na uporabo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.

Predlog zakona določa, da pešec pred vstopom na prehod za pešce in med njegovim prečkanjem ne sme uporabljati telefona ali druge telekomunikacijske, avdiovizualne oziroma podobne naprave na način, ki zmanjšuje njegovo sposobnost spremljanja prometa.

Predlagatelji poudarjajo, da prepoved ne pomeni, da pešec telefona sploh ne sme držati v roki. Kaznovana bo uporaba naprave, zaradi katere oseba ne spremlja dogajanja na cesti in ogroža sebe ali druge udeležence v prometu.

Slovaška policija je za portal tnlive.sk potrdila, da bo kršitev novega pravila obravnavana kot prekršek.

Globa bo znašala 50 evrov, če bo kršitev ugotovljena na kraju samem, v prekrškovnem postopku pa se lahko povzpne do 100 evrov.

Po mnenju pripravljavcev zakona je cilj spremembe predvsem odgovor na vse pogostejše primere pešcev, ki med hojo gledajo v telefon, uporabljajo slušalke ali se kako drugače ne posvečajo prometni situaciji.

Bratislava
Bratislava
FOTO: Shutterstock

Vprašanje nepazljivosti pešcev v Bratislavi je v zadnjih mesecih postalo še posebej občutljivo zaradi več odmevnih nesreč na tramvajskih progah. V eni nesreči je mladenič na rolerjih je zapeljal na pot prihajajočega tramvaja. V ušesih naj bi imel slušalke. Utrpel je hude poškodbe in kasneje umrl. V drugi pa je tramvaj zbil šolarja, ki je bil na poti v šolo in naj ne bi pozorno spremljal dogajanja okoli sebe.

Nesreča je sprožila burno razpravo med prebivalci o tem, ali bi bilo mogoče varnost pešcev dodatno izboljšati. Del prebivalcev opozarja, da na kraju nesreče manjkajo opozorilni piktogrami na tleh, ki bi pešce opozarjali na bližino tramvajske proge in jih spodbujali k večji previdnosti.

"Ljudje takoj rečejo, da je bil sam kriv, ker je imel slušalke. Nihče pa ne govori o tem, da tam ni opozorilnih oznak. Takšne nesreče se ne dogajajo prvič in zagotovo ne zadnjič," je medijem dejal domačin. 

Drugi prebivalci se s tem ne strinjajo. Prepričani so, da dodatni piktogrami ne morejo nadomestiti osnovne previdnosti. Po njihovem mnenju so tramvajski tiri jasno vidni, tramvaji pa po mestu vozijo že desetletja. Nekateri so šli še dlje in opozorili, da pretirano povečevanje števila opozorilnih oznak ne more rešiti težave nepazljivosti.


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KOMENTARJI35

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ENDI
04. 06. 2026 15.00
Prosim pri nas za tudi tak zakon.
Odgovori
0 0
Mirko Zlikovski
04. 06. 2026 14.41
"Po novem bo moral pešec pred vstopom na prehod za pešce spremljati prometne razmere, upoštevati hitrost in oddaljenost prihajajočih vozil ter na prehod ne bo smel stopiti nenadoma."..... In od kdaj tega pešcem (slišat je "zakonsko" po CPP) ni več treba počet?!?! Oziroma, kdo je najranljivejšemu udeležencu v prometu, ki se za na povrh, še najlažje in najhitreje ustavi, dal "žegen", da lahko mirno, in brez gledanja, "ker ima prednost", zakoraka na (tudi na mokro in spolzko) cesto direkt pred 40 tonski kamion, ki ima vsaj "50 metrov" zavorne poti tudi v najbolj optimalnih razmerah"?
Odgovori
+1
1 0
devote
04. 06. 2026 14.39
kopirat takoj!!!!! a povecat globo na 200 eur.
Odgovori
+1
1 0
Drugorazredni Turk
04. 06. 2026 14.15
Kaj pa slusalke na glavi. Folk kar musko poslusa in se ne zmeni za dogajanje okrog sebe.
Odgovori
+4
5 1
tech
04. 06. 2026 14.26
Po tvoji logiki pol slepi in gluhi sploh ne smejo zapustit stanovanja.
Odgovori
-5
0 5
brezveze13
04. 06. 2026 14.15
pravilno in kdaj bo to pri nas?
Odgovori
+4
4 0
Drugorazredni Turk
04. 06. 2026 14.14
Po ljubljani bi tkole clovek fajn zasluzil s temi globami, tudi ce bi bla kazen 10eur
Odgovori
+6
6 0
Watcherman
04. 06. 2026 14.13
Pravilno pa nadzor za nore divjake tudi.Lp
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+2
2 0
dober dan
04. 06. 2026 14.12
A una k jo je povozu avtobus je gledala v telefon ane? Tko k 90% bab v Lj
Odgovori
+2
5 3
Vojko Kos
04. 06. 2026 14.15
Ne samo bab!
Odgovori
+2
2 0
?eso
04. 06. 2026 14.11
Potrebno tudi pri nas, kaznovanje. Ampak ne 100 EUR, temveč odvzem telefona za vsaj 1 mesec.
Odgovori
+5
6 1
brezveze13
04. 06. 2026 14.17
plačljivo na licu mesta, odvzem tel ti ne koristi ko lahko kupiš drugega za 1 € v primeru nesreče pa kazen 10X-na
Odgovori
+2
2 0
strpno
04. 06. 2026 14.47
Kje se lahko kupi telefon za 1€? Bi kupil 50 kosov.
Odgovori
0 0
jafalical
04. 06. 2026 14.01
Pravilno...in se vec globe za te s telefoni, pa za skusalke na usesih.Bulijo v telefon pri preckanju, ne zaznajo okrog sebe nikogar, tud slisijo slabo...
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+6
8 2
Thor78
04. 06. 2026 13.59
Pravilno.
Odgovori
+7
7 0
JaBas
04. 06. 2026 13.59
Zakaj pa na prehodu za pešce ne smem gledat telefona??? Če sem na prehodu sem na prehodu, avto ima da ustavi, pa tudi če gledam v tla, zrak al pa rit zenske pred mano
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-10
2 12
progresivnidaveknastanovanja
04. 06. 2026 14.05
se ti ne zdi da lahko tudi on za volanom gleda v telefon in spregleda prehod??? In kaj boš potem...imel sem prednost...pa obe nogi polomljeni. Spremlja promet in bodi pripravljen na šprint : ), včasih tudi koga kap za volanom. Tudi če je prehod nisi varen...še na pločniku ne vedno.
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+5
7 2
pager
04. 06. 2026 14.14
ti kar, še prevez čez oči si natakni...
Odgovori
+4
4 0
Vojko Kos
04. 06. 2026 14.16
KER JE TREBA VEDNO BITI POZOREN NA PROMET OKROG SEBE!!!!! Zaradi nekaj minut vam ne bo popolnoma nič ušlo!!!
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+1
2 1
Mirko Zlikovski
04. 06. 2026 14.19
Ker je, brez spremljanja svoje okolice in še posebej na nesemaforizriranih prehodih, stopit pred tono ali dve težek in z 20 ali 40 km/h premikajoči se objekt (ki ga najvrjetneje upravlja podoben "b*kselj" kot ti) pač nevarno in neumno! Praktično na nivoju "evolucijske selekcije.... In... "
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+1
2 1
Mirko Zlikovski
04. 06. 2026 14.23
... ker, če pred prehodom za pešce NI narisana neprekinjena "stop črta" za avtomobile, SPLOH NIMAŠ PREDNOSTI in si dolžan čakat dokler v bližini prehoda na cesti ni avtomobilov ali do trenutka, ko ti kdo v avtu odstopi svojo prednost in ustavi!
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+1
1 0
ameba_sapiens
04. 06. 2026 13.58
Bemtiš hiperregulacijo... a knjigo brat med prečkanjem ceste bo pa še dovoljeno?
Odgovori
+1
1 0
čevapgpt
04. 06. 2026 13.55
Premalo.
Odgovori
+2
4 2
MarkoJur
04. 06. 2026 13.54
Moral bi biti tudi zaseg telefona!
Odgovori
+2
4 2
jzzzze
04. 06. 2026 13.53
Po novem bodo lahko tisti, ki med prečkanjem ceste uporabljajo mobilni telefon ali drugo elektronsko napravo in zaradi tega ne spremljajo prometa, kaznovani z globo do 100 evrov. Kako pa naj pa potem gredo čez cesto tisti s srčnim spodbujevalcem?
Odgovori
-10
2 12
SamoPdg
04. 06. 2026 13.55
nespameten komentar
Odgovori
+8
10 2
Mirko Zlikovski
04. 06. 2026 14.30
niti ne... samo nisi razumel sarkazma 😋(definicija "ali drugo elektronsko napravo" zaobjema tudi srčni spodbujevalnik).... Predpis in posledična kazen pa je butast (na kar tudi leti sarkazem na keterga repliciraš), ker bi se moral nanašat na "ne-spremljanje prometa", ne glede na razlog za to!
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0 0
Darth-Vader
04. 06. 2026 13.52
edino pravilno. Par dni nazaj ena pubertetnica brez levo desno direkt na prehod gledala cel čaz v telefon. Sem jo videl in spremljal ker se mi je zdelo da bo šla čez ampak ne razumem jih... Še potem ko sem ji potrobil pa ne zaradi tega ker sem mogal ustavit ampak zaradi njenega načila prečkanja sploh ni trznla... Isto dalje v telefon in gas... Če dobimo mi vozniki kolk 120€ kazni če nismo zvezani ker ne ogrožamo s tem nikogar razen sebe bi tudi pešci morali imet kazni... Obvezno...
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+5
7 2
Primož Rus
04. 06. 2026 13.49
PODPIŠEM milijonprocentno.....Tako kot podpišem kazn za postanke preblizu vozišča oz ceste,da se ne zgodi primer kot se je zadnjič,kjer je bil "kriv"voznik LPPja, a v to SAM NE VERJAMEM,saj sem dnevno priča,kako ljudje stojijo SKORAJ NA CESTI,medtem,ko čakajo na avtobuse......
Odgovori
+5
7 2
mario7
04. 06. 2026 13.42
👍
Odgovori
+4
6 2
mario7
04. 06. 2026 13.44
Upam da kmalu tudi v Sloveniji
Odgovori
+7
9 2
bronco60
04. 06. 2026 13.40
Ja,pa odškodnino izterjat, ko se zaletavajo v kandelabre.😄
Odgovori
+8
9 1
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