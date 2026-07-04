100 let po Hitlerju: protestniki se spuščajo z vrvmi, lepijo se na tire

Demonstranti so sedeli na cestah, nekateri so se z vrvmi spustili z avtocestnega mostu, drugi pa so se prilepili na tramvajske tire. Policija je v mesto napotila več tisoč policistov. Posnetki s prizorišča kažejo uporabo pendrekov in prerivanje z množico, policija pa je sporočila, da je bil protest večinoma miren. Doslej so zabeležili nekaj manj kot sto prekrškov, predvsem zaradi grafitov in poškodovanja premoženja. Kljub blokadam je večina delegatov na prizorišče prispela že pred peto uro zjutraj, kongres pa se je začel po načrtih.

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Kongres AfD AP

Kongres AfD AP

Kongres AfD AP

Kongres AfD AP









Sporen datum kongresa

Kongres AfD letos poteka natanko sto let po nacističnem strankarskem zborovanju v bližnjem Weimarju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinarji in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar AfD zavrača. Stranka očitke označuje za zlorabo zgodovine v politične namene. Protestniki AfD med drugim očitajo širjenje rasističnih in protimuslimanskih stališč ter relativiziranje nacističnih zločinov.

Weidelova in Chrupalla ostajata na čelu stranke