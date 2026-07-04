100 let po Hitlerju: protestniki se spuščajo z vrvmi, lepijo se na tire

Demonstranti so sedeli na cestah, nekateri so se z vrvmi spustili z avtocestnega mostu, drugi pa so se prilepili na tramvajske tire. Policija je v mesto napotila več tisoč policistov. Posnetki s prizorišča kažejo uporabo pendrekov in prerivanje z množico, policija pa je sporočila, da je bil protest večinoma miren. Doslej so zabeležili nekaj manj kot sto prekrškov, predvsem zaradi grafitov in poškodovanja premoženja.
Kljub blokadam je večina delegatov na prizorišče prispela že pred peto uro zjutraj, kongres pa se je začel po načrtih.
Sporen datum kongresa
Kongres AfD letos poteka natanko sto let po nacističnem strankarskem zborovanju v bližnjem Weimarju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine.
Zgodovinarji in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar AfD zavrača. Stranka očitke označuje za zlorabo zgodovine v politične namene.
Protestniki AfD med drugim očitajo širjenje rasističnih in protimuslimanskih stališč ter relativiziranje nacističnih zločinov.
Weidelova in Chrupalla ostajata na čelu stranke
Na kongresu sta bila za sopredsednika stranke znova izvoljena Alice Weidel in Tino Chrupalla, ki bosta AfD vodila tudi pred pomembnimi deželnimi volitvami, na katerih bi lahko stranka prvič prevzela oblast v eni od nemških zveznih dežel.
Chrupalla je v uvodnem nagovoru dejal, da protestniki nasprotujejo demokratičnim odločitvam in da si neupravičeno lastijo monopol nad demokracijo.
"Ta demokracija je prav toliko naša kot njihova," je dejal ter dodal, da je organizacija strankarskega kongresa ustavno zagotovljena pravica.
Kongres je za kratek čas zmotil tudi nenavaden varnostni incident. Iz dveh skritih zvočnikov na galeriji dvorane je nenadoma začela odmevati glasba iz filma Vojna zvezd, zaradi česar je policija pregledala dvorano in iskala skrite tehnične naprave.
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