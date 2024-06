Stoletni veteran ameriške vojske se je poročil: 'Za ljubezen ni nikoli prepozno'

Tako kot druga mesta in vasi ob normandijski obali, kjer se je skoraj 160.000 zavezniških vojakov izkrcalo na petih plažah, je tudi to mesto središče spomina in praznovanja, na obletnico pa je bilo okrašeno z zastavami in pentljami, ulice pa so napolnili veterani, ki jim je množica veselo vzklikala.

Terens, obdan s svojimi prijatelji, oblečenimi v svoje uniforme iz vojaških dni, pa je pred mestno hišo čakal svojo bodočo nevesto. Spremljal ga je še orkester. In potem ko sta oba izrekla "oui" in povedala svoje zaobljube, sta si izmenjala še prstana. Pred mestno hišo jih je čakala množica ljudi, jima čestitala, novopečena zakonca pa sta se navdušeno pogovarjala z vsemi in nazdravila s šampanjcem.

"Na zdravje vseh. In za mir na svetu in ohranitev demokracije po vsem svetu ter konec vojne v Ukrajini in Gazi," je dejal Terens.

In večer sta zakonca zaključila v prav posebni družbi. Na večerji v Elizejski palači, kjer sta jim družbo delala ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron. "Čestitke mladoporočencema," je dejal Macron in med nazdravljanjem, v katerem je pohvalil francosko-ameriško prijateljstvo, spodbudil vzklike in stoječe ovacije drugih gostov. "Mesto Carentan je z veseljem gostilo vajino poroko, mi pa vajino poročno večerjo," je dejal paru.