100-metrski plaz zablokiral cesto v Dolomitih

Sever Italije trenutno pestijo številne vremenske nevšečnosti. Hude nevihte z močnim deževjem in točo so v ponedeljek prizadele Južno Tirolsko, zlasti območje okoli Vipitena. Ponekod je padlo do 100 milimetrov padavin, piše avstrijski Kronen Zeitung. Poplavilo je številne kleti in garaže, potoki so prestopili bregove, spožilo se je tudi nekaj plazov, ki so ovirali promet. V bližini gorskega mesta Bardonecchia so našli mrtvega 70-letnega moškega, potem ko sta ga odnesla blato in voda.