100 migrantov umrlo v brodolomu čolna ob sirski obali

"Število smrtnih žrtev je naraslo na sto, potem ko so iz morja potegnili še eno truplo," je v ponedeljek sporočil predstavnik sirskih pristanišč Samer Kbrasli . Kot so sporočili iz Sklada ZN za otroke (Unicef), je med smrtnimi žrtvami deset otrok.

Brodolom je preživelo le 20 od okoli 160 ljudi, ki so bili na krovu. Vse preživele so že odpustili iz bolnišnic. Prve žrtve so v morju našli v četrtek.

Na čolnu, ki je potonil v Sredozemskem morju v bližini mesta Tartus, so prevladovali Libanonci, Sirci in Palestinci. Med potniki so bili po navedbah Združenih narodov tudi otroci in starejši.