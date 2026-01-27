100 milijonov evrov minusa na dan: avtoprevozniki ne popuščajo

Blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih izvajajo avtoprevozniki iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije, trajale pa bodo predvidoma sedem dni oziroma do izpolnitve zahtev. Združenja avtoprevoznikov iz omenjenih štirih držav zahtevajo, da se jim omogoči daljše bivanje v EU, saj imajo zaradi uvedbe novega sistema nadzora vstopa in izstopa (ESS) težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.

Predsednik srbske gospodarske zbornice (PKS) Marko Čadež je za srbsko javno radiotelevizijo RTS danes povedal, da škoda za gospodarstva Zahodnega Balkana zaradi nezmožnosti izvoza blaga znaša 100 milijonov evrov na dan. "Tu govorimo samo o neposredni škodi na blagu, k temu pa je treba dodati še to, da vsako podjetje, ki izvaža in ne dostavi blaga pravočasno, plačuje pogodbene kazni," je opozoril Čadež. Pri tem je pojasnil, da se pogodbene kazni za posamezno podjetje gibljejo med 10.000 in 50.000 evri na dan. "Upoštevajte, da samo iz Srbije izvaža 10.000 podjetij, in takrat lahko izračunamo, o kakšni škodi govorimo," je dodal.