Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

100 milijonov evrov minusa na dan: avtoprevozniki ne popuščajo

Sarajevo/Beograd, 27. 01. 2026 17.53 pred 37 minutami 2 min branja 13

Avtor:
K.H. STA
Avtoprevozniki blokirali grško-makedonsko mejo

Avtoprevozniki iz štirih držav Zahodnega Balkana nadaljujejo blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju. Blokade so začeli v ponedeljek zaradi nezadovoljstva ob uvedbi novega sistema nadzora vstopa in izstopa, škoda zaradi nezmožnosti izvoza pa po ocenah stroke znaša 100 milijonov evrov na dan.

Blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih izvajajo avtoprevozniki iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije, trajale pa bodo predvidoma sedem dni oziroma do izpolnitve zahtev.

Združenja avtoprevoznikov iz omenjenih štirih držav zahtevajo, da se jim omogoči daljše bivanje v EU, saj imajo zaradi uvedbe novega sistema nadzora vstopa in izstopa (ESS) težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.

Predsednik srbske gospodarske zbornice (PKS) Marko Čadež je za srbsko javno radiotelevizijo RTS danes povedal, da škoda za gospodarstva Zahodnega Balkana zaradi nezmožnosti izvoza blaga znaša 100 milijonov evrov na dan.

"Tu govorimo samo o neposredni škodi na blagu, k temu pa je treba dodati še to, da vsako podjetje, ki izvaža in ne dostavi blaga pravočasno, plačuje pogodbene kazni," je opozoril Čadež. Pri tem je pojasnil, da se pogodbene kazni za posamezno podjetje gibljejo med 10.000 in 50.000 evri na dan. "Upoštevajte, da samo iz Srbije izvaža 10.000 podjetij, in takrat lahko izračunamo, o kakšni škodi govorimo," je dodal.

Preberi še S tovornjaki blokirali mejne prehode proti Schengnu

Krizo dobavnih verig je po njegovih besedah povzročila togost institucij EU. Dodal je, da je PKS z gospodarskimi zbornicami iz celotne regije Zahodnega Balkana samo v preteklem letu Evropski komisiji in državam članicam poslala okoli 15 dopisov, a ni bilo odziva.

Avtoprevoznike z Zahodnega Balkana v EU po njegovih besedah obravnavajo kot nezakonite migrante ali celo kot kriminalce, samo v zadnjih sedmih dneh pa jih je bilo aretiranih najmanj devet.

Iz Evropske komisije so v ponedeljek sporočili, da pozorno spremljajo razmere in so v stiku s partnerskimi državami na Zahodnem Balkanu. Zagotovili so tudi, da ima to vprašanje polno pozornost komisije in da delo na tem področju že poteka.

blokada avtoprevozniki mejni prehodi zahodni balkan tovornjaki

Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
27. 01. 2026 18.41
Nekateri loleki pri nas pa sanjajo o nekih izstopih iz EU, NATO....
Odgovori
0 0
Celjan78
27. 01. 2026 18.36
srbi bi vse privilegije EU, samo ne bodo še dolgo. Potem se pa obnašajo kot da je EU neki najslabšega.
Odgovori
+1
2 1
2fast4
27. 01. 2026 18.33
Pravilno, bo manj prometa na slo cestah...
Odgovori
+5
5 0
txoxnxy
27. 01. 2026 18.27
Po njihovem vzgledu bi morala cela evropa za kak teden parkirat vse tovornjake .
Odgovori
+6
6 0
bb5a
27. 01. 2026 18.27
In zakaj bi se morala EU sekirat za balkan... naj ne uvažajo iz balkana v EU, če jim kaj ne paše... in ja so migranti... in legalni in ilegalni, vsekakor jih je pa veliko preveč že v EU...
Odgovori
+0
3 3
proofreader
27. 01. 2026 18.23
To je super, manj prebežnikov.
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1888402
27. 01. 2026 18.28
In veliko vec skode za vaso ekonomijo.
Odgovori
-1
1 2
duhccc
27. 01. 2026 18.19
itak jih samo se zanima denar mislim elito tudi ce so nespametni zakoni....
Odgovori
+3
4 1
samastur
27. 01. 2026 18.09
Briga evropske birokrate balkan. Pogled jim seže samo do hrvaške obale. Vse ostalo je nebodigatreba. Narod se pa matra!
Odgovori
+7
11 4
25.maj
27. 01. 2026 18.08
kako je lahko voznik iz 3 države 90 dni nepretrgano v eu, tudi če pelje iz vladivostoka do lisbone ne potrebuje 90 dni
Odgovori
+1
5 4
ata_jez
27. 01. 2026 18.37
... "bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev" ... 😁 ... naredijo turo recimo do Berlina in nazaj. Se spočijejo kak dan, in naslednja tura v Rim in nazaj. Poklicni voziki vozijo za denar. V enem tednu so kak dan doma ali pa še to ne. ☹️
Odgovori
+2
2 0
Pir
27. 01. 2026 18.38
še enkrat preberi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469