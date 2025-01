100-odstotni davek na nepremičnine: udarec za Britance in Američane

100-odstotni davek je označil za ukrep brez primere, a nujno potreben. "Samo za predstavo, leta 2023 so nerezidenti EU v Španiji kupili 27.000 nepremičnin. Pa ne zato, da bi v njih živeli, ampak da bi špekulirali in nekaj zaslužili, kar pa v kontekstu pomanjkanja stanovanj ne smemo dopustiti," je pojasnil.

Španija je že vrsto let priljubljena destinacija za kupce počitniških hiš, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije. Med največjimi kupci so denimo državljani Velike Britanije in ZDA, ki množično kupujejo nepremičnine v priljubljenih krajih, kot so denimo Ibiza, Marbella in Barcelona, poroča Guardian.

Davek na nepremičnine je sicer le eden od številnih ukrepov, ki jih načrtuje španska vlada za izboljšanje dostopnosti stanovanj v državi. Med drugim je v načrtu oprostitev davka za najemodajalce, ki zagotavljajo cenovno dostopna stanovanja, prenos več kot 3000 stanovanj na nov javni stanovanjski sklad in višje davke na turistične apartmaje.

"Ni pravično, da tisti, ki imajo tri, štiri ali pet stanovanj v kratkoročnem najemu, plačajo manj davka kot hoteli," je poudaril Sanchez.