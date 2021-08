1000 let star grob bi lahko pripadal nebinarni bojevnici

Prvotno odkritje je bilo v neskladju s tem, kar so raziskovalci vedeli o srednjeveških pokopih v tistem času. Oseba v grobu je namreč nosila nakit in žensko obleko, torej predmete, ki so značilni za pokop ženske v tistem času. Vendar pa je imela ob sebi pokopan tudi meč, kar je zmedlo znanstvenike, ki so sprva verjeli, da je grob nekoč morda pripadal dvema osebama in ne bojevnici.

V grobu našli meč in predmete, ki so jih tradicionalno pokopali z ženskami

Tako je več kot 50 let po objavi začetne študije skupina raziskovalcev iz Finske in Nemčije natančneje pregledala vsebino groba. Raziskovalci so ugotovili, da grob vsebuje sledi zajčje dlake in ptičjega perja, kar kaže na to, da je imela oseba v grobu do potankosti izdelan pokopan, so zapisali raziskovalci v študiji. Tam so bile tudi broške, predmeti, ki so bili v tistem času običajno pokopani ob ženskah. Meč, ki je bil pokopan ob osebi, pa na sebi ni imel znakov bojevanja, manjkal pa mu je tudi ročaj, kar kaže na to, da orožje ni bilo nikoli uporabljeno.

Tudi to je za obdobje nenavadno – prejšnje študije so namreč pokazale, da je bilo območje groba mesto številnih bitk. Stanje meča in njegov položaj v grobu, ležal je na telesu pokopane osebe, mu dajeta manj nasilno in brezspolno simboliko, so dejali raziskovalci. "Meči, ki so postavljeni neposredno na telo, se lahko razlagajo kot močni simboli identitete in osebnosti," so zapisali raziskovalci.

Analiza edinega uporabnega fragmenta stegnenice, ki je ostala v grobu, je pokazala dokaze o kariotipu XXY. To je skladno s tem, kar je danes znano kot Klinefelterjev sindrom – genetsko stanje, v katerem se deček rodi z dodatnim kromosomom X, kar lahko povzroči manjše mode kot običajno, povečane prsi in malo telesnih ali obraznih dlak, pravi klinika Mayo.