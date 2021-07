10.000 motoristov razveselilo 6-letnega dečka, ki se bori z rakom

Tiskovna predstavnica policije je sicer dejala, da motorjev niso prešteli, tako da obstaja velika verjetnost, da se je zbralo še več motoristov, poroča focus.de.

Motoristi so se pravzaprav odzvali na poziv na družbenih omrežjih, prišli so iz različnih delov Nemčije. Prav tako pa so se jim pridružili številni opazovalci, ki so stali ob cesti in ploskali koloni, ki se je v spremstvu policije pripeljala do hiše hudo bolnega otroka. Kot je še dejala tiskovna predstavnica policije, je bila akcija deležna velikega odobravanja javnosti.

Policija je motoriste napotila na več zbirališč, od tam so jih nato policisti vodili mimo družinskega doma. "Mimohod" je trajal skoraj tri ure. Veliko število udeležencev je sicer povzročilo zamude v prometu in zastoje, policija je zabeležila tudi manjšo nesrečo in posamezne kršitve predpisov, ki urejajo nošenje čelade. "A večina se je obnašala zgledno," je dejala tiskovna predstavnica.

Otrokov oče pa je dejal, da ga je akcija globoko ganila, zahvalil se je vsem udeležencem. Šestletni otrok je kolono opazoval skozi okno.