10.000 protestnikov, sledila bo stavka: 'Ne moremo še naprej stati in gledati'

Protestniki, mnogi odeti v izraelske zastave, so se zbrali v Tel Avivu, Jeruzalemu in drugih mestih. Premierju Benjaminu Netanjahuju in njegovi vladi so očitali, da nista storila dovolj, da bi dosegla dogovor za izpustitev preostalih talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas ugrabilo med vdorom v Izrael 7. oktobra lani. Pozivali so tudi k dogovoru s Hamasom o izpustitvi talcev.

Nekateri udeleženci demonstracij so nosili slike talcev, drugi simbolične krste.