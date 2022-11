100.000 ljudi, 137 policistov: policija priznala napako

V primeru praznovanja noči čarovnic v Itaewonu pa ni bilo določenega organizatorja dogodka, saj so se ljudje zgrinjali na območje, kjer so se udeležili dogodkov, ki so jih organizirali posamezni bari, klubi in restavracije.

Policija je sporočila, da je za noč čarovnic v Itaewon, kamor se je zgrnilo približno 100.000 ljudi, poslala 137 policistov. Na protestu na drugi strani mesta, ki se ga je udeležilo približno 25.000 ljudi, pa je bilo prisotnih 6500 policistov.

Južnokorejska vlada je dva dni po tragediji napovedala temeljito preiskavo nesreče. S tem želi ugotoviti vzrok zanjo in sprejeti potrebne ukrepe, da se kaj takega ne bi ponovilo.