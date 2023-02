103-letna nuna in košarkarska navijačica: Simbol sreče univerzitetnega moštva

Nekdanja košarkarica in trenerka ženske univerzitetne ekipe pri častitljivi starosti še vedno ob igrišču spremlja in navija za svoje moštvo. 103-letna nuna iz Chicaga se udeleži vsake domače tekme in svoje moštvo na vsako tekmo pospremi z molitvijo, za kar so ji mladi univerzitetni košarkarji močno hvaležni. Tako hvaležni, da so v njeno čast začeli prodajati majice, kape in figurice z njeno podobo.