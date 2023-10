104-letnica hojco pustila na tleh in skočila z letala. Želi postaviti rekord

Danes 104 let stara Dorothy Hoffner je s padalom prvič skočila pri okroglih 100 letih. In letenje skozi zrak ji je bilo tako všeč, da se je odločila to ponoviti. Hojco je pustila na tleh in se nato pridružila ostalim padalcem na manjšem letalu.

"Gremo, gremo, Geronimo!" je, ko je končno sedla na svoj sedež, dejala Hoffnerjeva. In so, poleteli so več kot 4000 metrov nad tlemi. Nato pa je skupaj profesionalnim padalcem zaplavala skozi zrak, poroča Guardian.