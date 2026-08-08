105 evrov na noč za vedro v kopalnici in apartmaji, ki ne obstajajo

Na družbenem omrežju Reddit je eden od gostov objavil fotografijo iz apartmaja v Zadru, za katerega je odštel 105 evrov na noč.

Fotografija prikazuje straniščni kotliček, ki pušča, pod njim pa vedro in krpo, s katerima je lastnik očitno poskušal preprečiti, da bi voda tekla po tleh.

Gost je fotografijo objavil javno, objava pa je hitro sprožila številne odzive. Nekateri uporabniki so se odzvali s humorjem. "Če bi plačal 300 evrov na noč, bi bilo vsaj vedro v barvi ploščic." Drugi so bili precej bolj kritični. Po njihovem mnenju bi lastnik za znesek ene ali dveh nočitev lahko brez težav kupil nov kotliček in plačal vodovodarja, namesto da gostom oddaja apartma v takšnem stanju.

Nekateri so gostu svetovali, naj od platforme Booking zahteva vračilo denarja, drugi pa opozarjali, da takšni primeri škodijo ugledu celotnega hrvaškega turizma.