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105 evrov na noč za vedro v kopalnici in apartmaji, ki ne obstajajo

Zagreb, 08. 08. 2026 18.26 pred enim dnevom 2 min branja 27

Avtor:
N.Š.
lažna hiša

Poletna turistična sezona na Hrvaškem prinaša tudi neprijetna presenečenja. Medtem ko je fotografija puščajočega straniščnega kotlička v apartmaju v Zadru sprožila val ogorčenja na družbenih omrežjih, zadrska policija poroča o več primerih precej hujših prevar – turisti so plačali nastanitev, ki sploh ni obstajala.

Na družbenem omrežju Reddit je eden od gostov objavil fotografijo iz apartmaja v Zadru, za katerega je odštel 105 evrov na noč.

Fotografija prikazuje straniščni kotliček, ki pušča, pod njim pa vedro in krpo, s katerima je lastnik očitno poskušal preprečiti, da bi voda tekla po tleh.

Gost je fotografijo objavil javno, objava pa je hitro sprožila številne odzive. Nekateri uporabniki so se odzvali s humorjem. "Če bi plačal 300 evrov na noč, bi bilo vsaj vedro v barvi ploščic." Drugi so bili precej bolj kritični. Po njihovem mnenju bi lastnik za znesek ene ali dveh nočitev lahko brez težav kupil nov kotliček in plačal vodovodarja, namesto da gostom oddaja apartma v takšnem stanju.

Nekateri so gostu svetovali, naj od platforme Booking zahteva vračilo denarja, drugi pa opozarjali, da takšni primeri škodijo ugledu celotnega hrvaškega turizma.

Kritiki menijo, da neurejene nastanitve škodijo podobi države. (Fotografija je simbolna)
Kritiki menijo, da neurejene nastanitve škodijo podobi države. (Fotografija je simbolna)
FOTO: Shutterstock

Še huje: apartmajev sploh ni bilo

Medtem zadrska policija preiskuje tri primere spletnih prevar, v katerih so turisti rezervirali in plačali nastanitev, po prihodu pa ugotovili, da apartmaji sploh ne obstajajo, poroča net.hr.

Nemški turist je prek spletnega oglasa rezerviral apartma na Viru in za rezervacijo plačal več sto evrov. Ko je prispel na naslov, je ugotovil, da je postal žrtev prevare.

Podobno izkušnjo je doživela tudi 30-letna Hrvatica, ki je za nastanitev v Kožinu vnaprej plačala več kot tisoč evrov. Na kraju je izvedela, da apartmaja iz oglasa sploh ni.

Tretja žrtev je bil 45-letni državljan Severne Makedonije. Tudi on je prek spletne platforme rezerviral apartma na zadrski Puntamiki, plačal več sto evrov, ob prihodu pa ugotovil, da rezervirane nastanitve ni.

Policija: preverite oglase in ocene

Policija, ki primere preiskuje, ob tem turiste znova opozarja, naj pred rezervacijo skrbno preverijo oglase, ocene gostov in kontaktne podatke ponudnikov.

Če je mogoče, svetujejo tudi preverjanje, ali nastanitveni objekt dejansko obstaja in ali je oseba oziroma agencija, ki ga oglašuje, pooblaščena za oddajanje nastanitve.

Posebej priporočajo, da gostje pred plačilom natančno preberejo pogoje rezervacije, možnosti odpovedi in vračila denarja ter preverijo morebitne dodatne stroške.

Če posumijo na prevaro ali postanejo njena žrtev, naj o tem nemudoma obvestijo policijo.

turizem hrvaška
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KOMENTARJI27

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mr.poper
09. 08. 2026 10.01
Pa to ti je to ,neki normalni ljudje se potegnejo v ozadje in tako pustijo mazačem ,da uničujejo njihovo ljepo ,ker so razvojno šipki sploh tega ne vedo . Po drugi strani pa državo vodi stranka ,ki jim nič ne štima Prvo se pa začne pri mejah Jadran tako dobiva drugega lastnika v katerem je dolgoročna prihodnost -torej prvo RED.
Odgovori
+2
2 0
Googlebot
09. 08. 2026 09.45
Booking tukaj ne bo nič naredil. Do sedaj v celotni zgodovini bookinga še nikomur niso vrnili denarja. Če je apartma v slabem stanju si si sam kriv. In booking kljub vse poslanim dokazom vrne max 5% celotne vrednosti nastanitve. Govorim iz lastnih izkušenj. Case closed
Odgovori
+5
5 0
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 09.43
Na Hrvaško greš samo zato,da tam pustiš kufer z denarjem in se potem nemudoma vrneš domov.Takrat si za njih odličan gost.
Odgovori
+5
7 2
Pinokio
09. 08. 2026 10.54
Vedno in povsod je nekaj dobrih in nekaj slabih ljudi. In ti zadnji mečejo slabo luč na vse. Ampak ne se sekirati za Hrvaško, še vsako leto se je po celosezonskem jamranju na koncu sezone hvalila z večjim dobičkom od predhodnega leta.
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+1
1 0
nono1234
09. 08. 2026 09.33
Če gostje začutijo, da so prevarani, naj nemudoma sporočijo policiji, da ta naredi zapisnik :):)
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+4
5 1
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 09.09
na hrvaskem letujeta dve vrsti Slovencev.Eni so pac...turisri.Ti zelijo vse zastonj in mira biti vse poceni in samo cakajo domacini,da pridejo.Ti so dno od dna.Druga vrsta so lastniki nepremicnin.Pa se ti se delijo na dol in na gir-neko stanovanjce ali hisa in barka.Ti oa pac ne hidijo na hrvasko po prihranek.Se bo treba sprijazniti,da ni vse za vse
Odgovori
-4
1 5
nono1234
09. 08. 2026 09.36
Kaj če bi ti, preden stisneš na "objavi", še enkrat prebral kaj in kako si napisal !?
Odgovori
+2
4 2
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 10.05
ce ne zmores prebrati zapisanega besedila s tipkarskimi napakami...saj bo slo cez cas,ne se sekieat.Kako je nebistveno,kaj je pa vsebinsko popolnoma res
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
09. 08. 2026 10.58
Mislim, da ne razumeš bistva zapisanega članka.
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
09. 08. 2026 08.59
Samo oprani in naivni slovenci ki mislijo da je slovenija do dubrovnika še hodijo tja italija 30% cenejša!
Odgovori
+3
6 3
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 09.01
najbolj pomembno je,kje je najceneje za bimbo DlovencaNe kje se dobro pocuti ali mu je lepo.Naj eneje mora biti
Odgovori
+0
2 2
lokson
09. 08. 2026 08.57
Meni vedno val ogorčenja sproži dnevno posiljevanje s takšnimi nebulozami, predvsem pa komentarji vsevedih brihtolov.
Odgovori
+1
2 1
V SHESHELJ
08. 08. 2026 21.32
Hrvati pač, klasika...samo dajte denar in adijo...
Odgovori
+9
11 2
SDS_je_poden
09. 08. 2026 08.11
Take prevare, da plačaš za apartma, ki ga na koncu ni, so povsod po svetu tudi pri nas. Ne lapat nekaj na pamet, še najmanj pa sodit hrvaškega turizma na podlagi enega slabega primera.
Odgovori
-3
5 8
Tako pac je
09. 08. 2026 08.40
Res je,res je pa tudi,da je tega najvec v hrckolandiji.
Odgovori
+7
8 1
huperz
09. 08. 2026 09.10
Še ko se je živelo v Jugoslaviji so za njih govoril 100 Hrvata 300 tata
Odgovori
+2
6 4
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 20.50
Ne zaupajte tem dalmatincem, samo izkoriščajo in lažejo.
Odgovori
+5
8 3
SDS_je_poden
09. 08. 2026 08.12
To, kar ti opisuješ, imam jaz izkušnje s Slovenci. S Hrvati pa niti enkrat.
Odgovori
-4
4 8
Sandi11
08. 08. 2026 20.05
ce ni apartmaja, se nastanis na travi in spis pod milim nebom.
Odgovori
+4
5 1
Pinokio
09. 08. 2026 11.01
Pa še turistično takso plačaš, da imaš mir.
Odgovori
+1
1 0
zaza regović
08. 08. 2026 20.00
No no, imaš tud luksuz v HR...se kar veliko gradi v HR, veliko več kot tu
Odgovori
+2
5 3
Mukec
08. 08. 2026 19.54
Hrvaški apartmajski leksikon 100 m do mora = 800 m zračne linije klima = doplačilo 50€ na dan polpenzion = ribe na žaru pred hišo pješčana plaža = kamenje vseh velikosti pogled na more = če se močno nagneš čez balkon vidiš jovotovo barko v luki gratis parking = 8€ na uro 5 zvezdic = 3 po standardu EU
Odgovori
+11
12 1
Vzorčen primer
08. 08. 2026 19.43
Kaj ne opozarja tudi slovenska policija, da so platforme za rezervacije apartmajev v veliki meri velik riziko?
Odgovori
+6
8 2
Grdoba
08. 08. 2026 19.23
J...š hrvaško. Destinacija za omejene ljudi brez domišljije ki mislijo da znajo Hrvaški jezik .
Odgovori
-2
10 12
kala 09
08. 08. 2026 19.14
A je bil v akciji.
Odgovori
+10
10 0
huperz
09. 08. 2026 09.08
Ziher, bolj prime
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+1
1 0
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