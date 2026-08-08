105 evrov na noč za vedro v kopalnici in apartmaji, ki ne obstajajo

Na družbenem omrežju Reddit je eden od gostov objavil fotografijo iz apartmaja v Zadru, za katerega je odštel 105 evrov na noč.
Fotografija prikazuje straniščni kotliček, ki pušča, pod njim pa vedro in krpo, s katerima je lastnik očitno poskušal preprečiti, da bi voda tekla po tleh.
Gost je fotografijo objavil javno, objava pa je hitro sprožila številne odzive. Nekateri uporabniki so se odzvali s humorjem. "Če bi plačal 300 evrov na noč, bi bilo vsaj vedro v barvi ploščic." Drugi so bili precej bolj kritični. Po njihovem mnenju bi lastnik za znesek ene ali dveh nočitev lahko brez težav kupil nov kotliček in plačal vodovodarja, namesto da gostom oddaja apartma v takšnem stanju.
Nekateri so gostu svetovali, naj od platforme Booking zahteva vračilo denarja, drugi pa opozarjali, da takšni primeri škodijo ugledu celotnega hrvaškega turizma.
Še huje: apartmajev sploh ni bilo
Medtem zadrska policija preiskuje tri primere spletnih prevar, v katerih so turisti rezervirali in plačali nastanitev, po prihodu pa ugotovili, da apartmaji sploh ne obstajajo, poroča net.hr.
Nemški turist je prek spletnega oglasa rezerviral apartma na Viru in za rezervacijo plačal več sto evrov. Ko je prispel na naslov, je ugotovil, da je postal žrtev prevare.
Podobno izkušnjo je doživela tudi 30-letna Hrvatica, ki je za nastanitev v Kožinu vnaprej plačala več kot tisoč evrov. Na kraju je izvedela, da apartmaja iz oglasa sploh ni.
Tretja žrtev je bil 45-letni državljan Severne Makedonije. Tudi on je prek spletne platforme rezerviral apartma na zadrski Puntamiki, plačal več sto evrov, ob prihodu pa ugotovil, da rezervirane nastanitve ni.
Policija: preverite oglase in ocene
Policija, ki primere preiskuje, ob tem turiste znova opozarja, naj pred rezervacijo skrbno preverijo oglase, ocene gostov in kontaktne podatke ponudnikov.
Če je mogoče, svetujejo tudi preverjanje, ali nastanitveni objekt dejansko obstaja in ali je oseba oziroma agencija, ki ga oglašuje, pooblaščena za oddajanje nastanitve.
Posebej priporočajo, da gostje pred plačilom natančno preberejo pogoje rezervacije, možnosti odpovedi in vračila denarja ter preverijo morebitne dodatne stroške.
Če posumijo na prevaro ali postanejo njena žrtev, naj o tem nemudoma obvestijo policijo.
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