Vulkan v zrak bruhnil 11-kilometrov visok oblak pepela

Vulkan je izbruhnil ob 17.35 po lokalnem času. Okoli 1584 metrov visokega vulkana z dvema vrhovoma pa so vzpostavili večkilometrsko varnostno cono, eno vas so že evakuirali. Poročil o škodi in žrtvah ni, prebivalce pa so pozvali, naj se pred pepelom zaščitijo z obraznimi maskami. Gobast oblak je viden tudi od 150 kilometrov daleč.

Glavna nevarnost sedaj ostajajo poplave laharja - gre za tok iz blata, vulkanskega pepela ter zdrobljenih skal in vode, ki bi nastal v primru močnega dežja.

Zadnjič je vulkan sice izbruhnil maja, ko so prav tako razglasili navišjo stopnjo nevarnosti. Pred tem je ob izbruhu novembra lani, umrlo devet ljudi, več tisoč jih je moralo zapustiti svoje domove. Ogormen oblak dima je takrat ohromil tudi letalski promet, poroča BBC.