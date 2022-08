11 let po jedrski katastrofi odpravljena še zadnja odredba o evakuaciji

Več kot desetletje po najhujši jedrski katastrofi na Japonskem je mesto, ki je dom onesposobljeni jedrski elektrarni Fukušima-Daiči, v torek končno preklicalo ukaz o evakuaciji in nekdanjim prebivalcem omogočilo vrnitev domov. Čeprav vsi predeli mesta še niso varni za prebivalce, želijo oblasti do leta 2023 tja naseliti vsaj 2000 prebivalcev.

Futaba, mesto, ki je doslej veljajo za mesto duhov, je zadnje od enajstih okrožij, ki je odpravilo ukaz o evakuaciji, poročajo tuji mediji. 11. marca 2011 je vzhodno obalo Japonske prizadel močen potres z magnitudo 9,0, ki je sprožil cunami, ta pa je povzročil jedrsko taljenje v elektrarni in izpust radioaktivnega materiala. To je bila najhujša jedrska katastrofa na svetu po Černobilu leta 1986.

icon-expand Fukušima FOTO: Shutterstock

Več kot 300.000 ljudi, ki so živeli v bližini elektrarne, se je moralo evakuirati, na tisoče drugih, ki niso živeli tako blizu, je to storilo prostovoljno. Živahna skupnost in razvijajoče se mesto je tedaj postalo mesto duhov. V letih, ki so sledila jedrski katastrofi, so se nekateri prebivalci lahko vrnili v okoliška mesta, ki so bila očiščena in dekontaminirana.

Prebivalcem je bil dovoljen vstop v severovzhodno območje Futabe – vendar tam ne živijo – od marca 2020, ko so strokovnjaki dejali, da ravni sevanja niso presegle 20 milisievertov na leto. Hkrati so opozorili, da bi to morala biti meja letne izpostavljenosti posameznika sevanju, vsekakor pa ne dnevna. Oblasti so se letos začele pripravljati na ponovno odprtje mesta; januarja so uvedli program, ki je nekdanjim prebivalcem omogočil začasno vrnitev, vendar je sodelovalo le 85 ljudi iz 52 gospodinjstev, po besedah uradnika iz Futabe poročajo tuji mediji. Še vedno pa ni jasno, koliko ljudi se bo vrnilo in koliko časa bo trajalo, da si bo mesto opomoglo.

icon-expand Zapuščeno območje okoli jedrske elektrarne Fukušima 2021-5 FOTO: AP

Več kot 80 odstotkov mesta Futaba je označeno kot območje "težkega vračanja", kjer se še vedno pojavljajo visoke stopnje sevanja do 50 milisievertov. Raziskava, izvedena avgusta lani, je pokazala, da se je 60,5 odstotka prebivalcev odločilo, da se ne bodo vrnili. Mesto Futaba je pred jedrsko katastrofo beležilo okoli 7100 prebivalcev. Do leta 2030 želijo število prebivalcev povečati na 2000. Futaba je dom kompleksa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) in železniške postaje. Javni objekti, kot je na novo odprt občinski mestni urad, naj bi ponovno začeli delovati prihodnji ponedeljek. "Ukaz o evakuaciji je zdaj odpravljen, vendar ne moremo dati konkretne številke o tem, koliko ljudi se bo vrnilo," je dejal tiskovni predstavnik mesta. "Seveda bi radi, da se ljudje vrnejo." Pred Futabo pa je še dolga pot do popolnega okrevanja. Mesta, ki so bila prav tako prizadeta in so pred nekaj leti preklicala odredbe o evakuaciji, se še danes soočajo z vsemi vrstami izzivov. Vas Katsurao, ki leži približno 40 kilometrov od elektrarne, je bila ponovno odprta za prebivalce leta 2016, vendar nekatera gospodinjstva še vedno čakajo, da se njihovi deli vasi dekontaminirajo. Veliko ljudi je še vedno v strahu pred sevanjem in morebitnim nastankom kancerogenih obolenj, katerim bi sevanje lahko botrovalo.

icon-expand Podobe Fukušime - 25 FOTO: Reuters