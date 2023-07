11-letna Nina s prodajo krofov zbrala denar za očetovo operacijo

11-letni Nini iz Novega Sada, ki je ganila in na noge dvignila vso Srbijo, je uspelo. S prodajo krofov je zbrala dovolj denarja za zdravljenje bolnega očeta. Več dni so se pred njeno stojnico vile nepregledne vrste, ki so za slab evro želele zagristi v dobrodelno sladico. Pošli so hitreje, kot sta jih njena mama in babica uspeli cvreti, zato so na pomoč priskočile tudi sosede. Sprva je skušala zaslužiti le za svojo žepnino, potem pa se je Nini porodila ideja, da bi lahko s krofi očetu pomagala do operacije oči v Moskvi.