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11-letnik s poltovornjakom trčil v skupino tajskih menihov, 8 mrtvih

Bangkok, 02. 07. 2026 14.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
11-letnik trčil v skupino tajskih menihov

Enajstletni deček je na severovzhodu Tajske s poltovornjakom trčil v skupino menihov na romarskem pohodu. V nesreči je umrlo osem ljudi, štirje so še v kritičnem stanju. Šlo naj bi za dečka, ki je vozilo brez dovoljenja vzel svojim staršem.

35 menihov iz province Mukdahan, približno 600 kilometrov severovzhodno od prestolnice Bangkok, je bilo na skupnem romanju, poroča CNN. Pet jih je umrlo na kraju nesreče, trije v bolnišnici, je povedal guverner Mukdahana. Še štirinajst drugih je bilo hospitaliziranih, od tega so štirje še v kritičnem stanju.

11-letnik trčil v skupino tajskih menihov
11-letnik trčil v skupino tajskih menihov
FOTO: X

Skupina je 260-kilometrski pohod do province Ubon Ratchathani začela približno 30 minut pred nesrečo. Nazoren posnetek varnostne kamere, ki ga je delila lokalna reševalna skupina Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, prikazuje menihe, ki hodijo v vrsti ob robu ceste, nato pa vanje z močno silo trči tovornjak.

Lokalna policija je sporočila, da je deček zdaj v priporu in da ga bodo zaslišali, ko bodo prispeli državni policisti za zaščito otrok. Policija je sporočila, da vzrok nesreče še preiskujejo, vendar so jim menihi povedali, da so videli vozilo, ki je zavilo, preden je zdrsnilo s ceste in trčilo v skupino. Poltovornjak je bil po navedbah BBC-ja v lasti dečkovih staršev, vzel naj bi ga brez dovoljenja, na cesti pa je izgubil nadzor.

Po prvih informacijah gre za otroka s posebnimi potrebami, vendar za zdaj več podrobnosti ni na voljo, poroča BBC.

Eden od menihov je tik pred nesrečo ponavljal meditacijsko mantro. "Videl sem dečka, ki je vozil poltovornjak in se nam približeval ... nato pa je vozilo nenadoma z vso hitrostjo trčilo v nas," je povedal v videoposnetku, ki so ga na spletu objavili lokalni reševalci. "Na srečo sva z drugim menihom pravočasno skočila s poti. Prvih devet menihov v koloni je preživelo, tiste, ki jih je vozilo zadelo, pa je sila trka vrgla v zrak," je še dodal.

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