11-letnica preživela pokol družine, ker se je pretvarjala, da je mrtva

15-letnik je bil obtožen petih točk umora in poskusa umora, so te dni poročali ameriški mediji, ki se sklicujejo na sodne dokumente.

Očeta, mamo in tri otroke, stare sedem, devet in 13 let, so našli ustreljene v ponedeljek zjutraj v družinskem domu v Fall Cityju.

Preživela je le 11-letna deklica, ki se je pretvarjala, da je mrtva, potem ko je bila dvakrat ustreljena v roko in vrat, poroča CNN. Deklica naj bi nato zlezla skozi okno in stekla k sosedom, ki so okoli 5. ure zjutraj obvestili policijo.

Vendar to ni bil prvi klic, ki so ga na 911 prejeli o tem streljanju.

Sedem minut pred tem je 15-letnik sam poklical na pomoč, zvenel je zadihano, dejal pa je, da se skriva v kopalnici. Operaterju je povedal, da je njegov 13-letni brat ubil družino in naredil samomor. 13-letnik je bil prejšnji večer ujet med gledanjem pornografije in bil je na tem, da se znajde v velikih težavah, je 15-letnik povedal operaterju 911 - in s tem nakazal na možen motiv za streljanje.

A glede na zgodbo sestre je prav 15-letnik zagrešil zločine - in to z očetovo pištolo. Bil naj bi edini otrok družine, ki je poznal kodo za dostop do očetove omarice za orožje.

15-letnik naj bi imel v zadnjem času tudi velike težave, še posebej v šoli.

Po poročanju Seattle Timesa je zaslišanje o tem, ali mu bodo sodili kot odraslemu, predvideno za 4. junij 2025.