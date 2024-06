11-letnica rodila: skriva, da je žrtev zlorabe, ali drži bizarna razlaga?

Enajstletna deklica je v okrožju Siegen-Wittgenstein rodila otroka. S tem je postala najmlajša registrirana mati v Nemčiji.

Tiskovni predstavnik tožilstva je za Siegener Zeitung povedal, da sta mati in hči "dobro".

Trenutno sta sicer v oskrbi urada za mladino, medtem pa poteka intenzivna preiskava suma spolnega napada.

Po poročanju časnika, ki ga povzema focus.de, sicer enajstletnica pravi, da z očimom ni imela spolnega odnosa. Vzela naj bi spermo iz kondoma, ki ga je uporabljal moški, in jo uporabila sama, ker je želela z njim imeti otroka.

Preiskovalci so do takšnega pojasnila izjemno skeptični, a ga zaenkrat še ne morejo povsem izključiti.

Da se z deklico nekaj dogaja, so najprej opazili v šoli. Časnik opisuje, da je šola opazila spremembo značaja sicer bistre deklice. Opaziti je bilo tudi nenavadno povečanje telesne teže in bolečine v trebuhu, zato je bil obveščen urad za mladino. Posledično se je nosečnost, ki je do takrat že precej napredovala, le opazila.

Ker je obstajala obtožba o zlorabi, so deklico odvzeli družini. Pred tem družine niso nikoli obravnavali.

Deklica dolgo časa ni želela dati izjav, zato je šele test sline, ki ga je odredil državni tožilec, dokazal, da je očim otrokov biološki oče. Očim zaenkrat ni v priporu.