11-letnica se je namazala s krvjo sošolke in se pretvarjala, da je mrtva

Miah Cerrillo je za CNN spregovorila o svoji grozljivi izkušnji. Tistega usodnega torka je bila v učilnici, v katero je vstopil 18-letni strelec Salvador Ramos ter ubil 19 njenih sošolcev in dve učiteljici. Kot je povedala, so s sošolci gledali animirani film Lilo in Stitch. Ko se je končal pouk, so učitelji izvedeli, da je na šoli strelec.

Ena od učiteljic je želela zakleniti vrata učilnice, a je bil strelec že pred vrati. Po Miahinih besedah se je vse zgodilo izjemno hitro. Ramos je vzpostavil očesni stik z učiteljico, ji zaželel lahko noč, nato pa jo ustrelil. Kasneje je ubil še drugo učiteljico in številne Miahine sošolce. Miah so delci krogle zadeli v ramena in glavo.