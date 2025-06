11-letnik umrl zaradi smrtonosnega parazita: Se je okužil na bazenu?

Pokojnemu fantu so diagnosticirali primarni amebni meningoencefalitis (PAM), bolezen, ki jo povzroča ameba Naegleria fowleri.

"Vsem nam je zelo žal, a kljub maksimalnemu prizadevanju naših zdravnikov in vseh zdravstvenih delavcev, ki so skrbeli za otroka, fantovega življenja ni bilo mogoče rešiti," je po poročanju portala tvnoviny.sk dejala tiskovna predstavnica bolnišnice Dana Kamenicka .

11-letnika so pretekli petek hospitalizirali v otroški bolnišnici v Bratislavi, kjer je po večdnevnem zdravljenju umrl.

Parazit v človeški organizem vstopi z vodo in skozi nosno sluznico pride do možganov in jih napade. Simptomi se lahko pojavijo takoj oz. najkasneje v 14 dneh.

Kot je za slovaški portal pojasnil slovaški mikrobiolog in parazitolog František Ondrinska, so prvi simptomi podobni gripi, s hudimi glavoboli, vrtoglavico in slabostjo. "Ko nastopi koma, je zelo hudo," je dodal.