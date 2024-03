11-letnik vozil BMW X5 in za seboj vlekel ukradeno prikolico

Policiste so o kraji počitniške prikolice v kraju Thirsk obvestili v četrtek ob 15.30 uri. Odvlekel naj bi jo črni BMW. Vozilo jim je uspelo izsledit na cesti A1, ko se je pomikalo proti jugu, so zapisali v sporočilu za javnost. "45 minut po tem, ko smo prejeli prijavo o ukradeni počitniški prikolici, smo vozilo ustavili na M1, potem ko je zapustilo A1 pri križišču Hook Moor blizu Garfortha."

Pri preiskavi avtomobila so odkrili tudi opremo, ki jo osumljenci običajno uporabljajo za tatvine, in izbor registrskih tablic vozil. "Fanta smo aretirali zaradi suma številnih kaznivih dejanj, vključno s tatvino, vlomom in prometnimi prekrški, skupaj z nevarno vožnjo."

"Osumljenca smo zaslišali. Pogojno je bil izpuščen proti varščini. Zahvaljujoč hitremu delu naših usposobljenih policistov na cestah, nadzoru prometa in obveščevalni ekipi, ki deluje v ozadju, so bili lastniki obveščeni o najdeni prikolici," so zapisali in dodali, da v postopku nihče ni bil poškodovan.