11-mesečna deklica navdušuje z deskanjem na snegu

11-mesečna deklica z videoposnetkom deskanja na snegu na severu Kitajske navdušuje uporabnike družbenih omrežij. Starši deklice Yuji Wang so po naključju našli otroško opremo za deskanje na snegu in s tem odkrili hčerino strast in talent do tega športa. Čeprav Yuji še ne hodi, ji gre deskanje po snegu zelo dobro, z vsakim spustom po snegu pa postaja pogumnejša.

V smučarskem letovišču Thajvo so obiskovalci opazili majhno deklico, ki gladko drsi navzdol po snegu z nasmejanim obrazom. V jok pa je ni spravil niti padec. Kot pravijo njeni starši, je za varnost tako majhnega otroka na smučišču zelo dobro poskrbljeno. "Posvetovali smo se z osebjem. Naklon je približno med pet in osem stopinj, tako da je precej varno," je povedal oče, ki je malo Yuji Wang vlekel po snežnem pobočju s po meri narejeno vrvjo, ki je bila povezana z otroško desko. Yuji je opremljena tudi s posebno napravo, ki ji nudi dodatno zaščito, saj deluje kot zavora, ko izgubi ravnotežje. "Brez skrbi. Čelada jo bo zaščitila, ko pade, sploh ni nevarno. Lahko poskusi znova, zato je pomembno, da je v celoti opremljena z zaščitno opremo," je še brezskrbno dejal Wang. Poleg tega deklici pri deskanju pomaga tudi osebni trener. "Danes je precej običajno, da otroci že v zgodnji mladosti razvijajo smučarske veščine, ampak prvič učim tako majhnega otroka. Nenehno jo moramo spraševati, ali ji je mraz, ali je lačna, ali želi vzeti odmor,« je povedal Wu Čiančian, smučarski trener na smučišču Thajvo. Čeprav sama nista profesionalni športnika, oba starša male Yuji obožujeta športe na prostem in upata, da bosta v deklici spodbudila zanimanje za dejavnosti na prostem in snežne športe.