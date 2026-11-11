11-mesečnega dojenčka našli zakopanega v pasji kletki v gozdu

Dojenček Koah je bil po navedbah lokalnih oblasti v ponedeljek zjutraj pri babici, ko je prišel njegov oče. Babica je za kratek čas zapustila hišo, na poti pa je bila že druga oseba, ki naj bi skrbela za otroka. Ko je ta prispela v hišo, dojenčka in njegovega očeta ni bilo.
Oče je živel pri svoji mami, Patricii Comer, ki je za NBC News povedala, da je pred kratkim prestal zaporno kazen. Dodala je, da "ne počne drugega, kot da hodi v službo in se vrača domov".
Nad sinom ima polno skrbništvo njegova mati.
Policija v okrožju Lexington County je očeta še isti večer aretirala zaradi vloma, dojenčka pa niso našli. Stekla je obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo skoraj 100 reševalcev. 11-mesečnega dečka so naposled našli v torek v pasji kletki, ki je bila plitko zakopana v gozdu.
"Ko so začeli kopati, so zaslišali jok malega Koaha. Kot si lahko predstavljate, se je takoj začela bitka s časom in vsi so se spustili tja ter ga poskušali čim prej izkopati," so povedali policisti. Iskalo ga je približno 100 ljudi.