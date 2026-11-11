11-mesečnega dojenčka našli zakopanega v pasji kletki v gozdu

Dojenček Koah je bil po navedbah lokalnih oblasti v ponedeljek zjutraj pri babici, ko je prišel njegov oče. Babica je za kratek čas zapustila hišo, na poti pa je bila že druga oseba, ki naj bi skrbela za otroka. Ko je ta prispela v hišo, dojenčka in njegovega očeta ni bilo.

Oče je živel pri svoji mami, Patricii Comer, ki je za NBC News povedala, da je pred kratkim prestal zaporno kazen. Dodala je, da "ne počne drugega, kot da hodi v službo in se vrača domov".

Nad sinom ima polno skrbništvo njegova mati.