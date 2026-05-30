Tujina

11 milijonov avtomobilov in 2,5 milijona tovornjakov: 'Dovolj je'

Innsbruck, 30. 05. 2026 20.09 pred 23 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA N.Š.
Brenner

Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo.

Protestniki v avstrijskem mestu Matrei am Brenner, ki so med drugim nosili transparente z napisi Dovolj je in Mir v dolini, so za več ur zaprli območje in izrazili nestrinjanje z naraščajočim številom cestnega prometa na cesti čez prelaz Brenner.

c Po podatkih avstrijskega upravljavca avtoceste Asfinag je leta 2025 cesto čez prelaz Brenner uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Zaradi tega je bila ta pot najbolj prometna povezava na relaciji od severa proti juga v Alpah.

"To je senzacionalno. Zapisalo se bo v tirolsko zgodovino," je dogajanje komentiral župan občine Gries am Brenner in organizator protesta Karl Mühlsteiger.

Ker obvoza po lokalnih poteh ni, sta avstrijski upravljalec avtocest Asfinag in avstrijska zvezna dežela Tirolska v zadnjih dneh voznike opozarjala, da se območja danes v celoti izogibajo oz. uporabijo javni prevoz.

Povečan promet z možnimi zastoji so tako pričakovali že v petek in nato tudi v nedeljo, a je ta večinoma tekel gladko, brez poročil o večjih zamudah v Avstriji, Nemčiji ali severni Italiji.

Zaradi zapore prometa čez prelaz Brenner ni bilo zaznati zastojev niti na slovenski strani. Pot skozi Slovenijo, in sicer po pirnski avtocesti na prehod Šentilj in turski avtocesti na predor Karavanke, se omenja kot možna alternativna cestna povezava.

Je pa medtem k prometnim težavam v regiji danes prispeval požar na železniški progi severno od italijanske Verone, zaradi česar je moralo državno železniško podjetje Ferrovie dello Stato promet po železniški progi za nekaj časa ustaviti, posledice pa so občutili tudi potniki na Južnem Tirolskem. Prizadeti odsek proge je del glavne železniške povezave proti prelazu Brenner in naprej v Avstrijo.



KOMENTARJI3

Slovenec007
30. 05. 2026 20.39
Za ene par dni naj jim nehajo tovornjaki dostavljat robo v trgovine, pa bomo vidl kolk časa bojo vztrajal.
devote
30. 05. 2026 20.31
Kaj tolk narod bezlja sem in tja??...ste vsi bolani?, latentni psihici..doma bit in biti zadovoljen. Bo slo?
DasaizDalasa
30. 05. 2026 20.27
Pri nas je nekaj podobnega. Gremo še mi protestirat proti turbo turizmu in potroštništvu!
