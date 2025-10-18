Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Sodnik za izpustitev Gadafijevega sina odredil 11 milijonov dolarjev

Beirut, 18. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
13

Hanibal Gadafi, najmlajši sin Moamerja Gadafija, je bil v Libanonu skoraj desetletje pridržan brez sojenja. Libanonsko sodišče je odredilo izpustitev sina pokojnega libijskega voditelja proti plačilu varščine v višini 11 milijonov dolarjev.

Sodnik v Libanonu je odredil izpustitev proti plačilu varščine in uvedel prepoved potovanja za Hanibala Gadafija, najmlajšega sina pokojnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, ki je bil skoraj desetletje v priporu.

Libanonska nacionalna tiskovna agencija je v petek potrdila Gadafijevo odločitev o varščini v primeru, povezanem z ugrabitvijo in izginotjem cenjenega libanonskega šiitskega voditelja Muse Al Sadra v Libiji.

"Izpustitev proti varščini je v primeru samovoljnega pridržanja popolnoma nesprejemljiva. Varščino bomo izpodbijali," je dejal Gadafijev odvetnik Laurent Bayon.

Bayon je tudi dejal, da je njegova stranka "pod mednarodnimi sankcijami" in da ne more plačati visoke varščine: "Kje naj najde 11 milijonov dolarjev," je vprašal Bayon.

Libanonske oblasti so Gadafija aretirale leta 2015 in ga obtožile, da je leta 1978 v Libiji prikrival informacije o izginotju Al Sadra.

Hannibal Gaddafi
Hannibal Gaddafi FOTO: Profimedia

Al Sadr je bil ikonična osebnost v Libanonu, ko je odpotoval na srečanje s takratnim libijskim voditeljem Moamerjem Gadafijem. Ustanovitelj gibanja Amal, ki je zdaj zaveznik Hezbolaha, je med obiskom izginil skupaj s pomočnikom in novinarjem, od takrat pa se o njem ni več slišalo.

Njegovo izginotje je sprožilo desetletja teorij in obtožb o uradni vpletenosti Gadafija, ki je bil strmoglavljen in ubit v vstaji leta 2011, odnosi med državama pa so od izginotja napeti.

Predsednik libanonskega parlamenta Nabih Berri, ki je nasledil Al Sadra na čelu gibanja Amal, je nove libijske oblasti obtožil, da ne sodelujejo pri vprašanju Al Sadrjevega izginotja, kar Libija zanika.

Gadafi je od leta 2015 v zaporu v Libanonu brez sojenja. Po petkovi odločitvi sodnika je družina Al Sadr objavila izjavo, v kateri je protestirala proti predlagani izpustitvi Gadafija in izrazila svoje "presenečenje" nad odločitvijo o varščini.

"Aretacija ali izpustitev Hanibala Gadafija ni naš cilj, temveč zgolj pravni postopek. Naše glavno vprašanje je izginotje imama (Al Sadra)," je dodala družina.

Avgusta je organizacija Human Rights Watch pozvala Libanon, naj takoj izpusti Gadafija, češ da je bil neupravičeno zaprt na podlagi "očitno neutemeljenih obtožb, da je prikrival informacije" o Al Sadru.

Prejšnji teden se je poslabšalo Gadafijevo zdravje, ki že trpi za depresijo, potem ko je bil hospitaliziran zaradi bolečin v trebuhu.

Libijske oblasti so leta 2023 uradno zaprosile Libanon, naj izpusti Gadafija zaradi njegovega poslabšanja zdravja, potem ko je začel gladovno stavkati v znak protesta proti pridržanju brez sojenja.

Libijski generalni tožilec Al Sedik Al Sur je po poročilih zahtevo poslal svojemu libanonskemu kolegu Ghassanu Oueidatu, Al Sur pa naj bi v svoji zahtevi dejal, da bi lahko libanonsko sodelovanje pri izpustitvi Gadafija pomagalo razkriti resnico o al Sadru.

al sadr gadafi libija libanon zapor
Naslednji članek

S 110.000 na 80.000 žrtev fentanila na leto v ZDA

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
18. 10. 2025 17.51
upam, da ga raja izvoli da naredi sin kar je oce zarisal. da se poveze z Ibrahim Traore in postavijo Afriko tam, ko bi morala biti ze davno. Zal Eu tonemo na vseh frontah.
ODGOVORI
0 0
Watchy
18. 10. 2025 17.48
+3
Tko pač je gadafi je bil bog. Bašarov in putin so pa demonizirani Tirani.
ODGOVORI
3 0
deratizacija
18. 10. 2025 17.48
+2
To je skoraj taliko kot pri nas.
ODGOVORI
2 0
Petur
18. 10. 2025 17.40
+5
in kaj je Gadafi zagrešil?bogastvo je delil med ljudstvo,in kauboji niso tega prenesli..
ODGOVORI
5 0
Watchy
18. 10. 2025 17.41
+4
Hotel je afrika osamosvojiti in jo povezati v svojo republiko.
ODGOVORI
4 0
Watchy
18. 10. 2025 17.37
+5
Gadafi je bil bog!
ODGOVORI
5 0
Watchy
18. 10. 2025 17.40
+4
Še mučili so ga precej bolj koker so rimljani susa!
ODGOVORI
4 0
Arguss
18. 10. 2025 17.28
+4
Gadafija so na grd način odstranili.Ljudje so ploskali živijo iz temi milicami pa slabše kot prej.Petrodolar je bil v Sloveniji pa tudi ploskajo oprani.
ODGOVORI
5 1
Arguss
18. 10. 2025 17.29
+3
Svobodni z božičnico 400 eur
ODGOVORI
4 1
bohinj je zakon
18. 10. 2025 17.15
+6
Gadafi....nekaj dobrega iz Libije. Cela Yuga je služila dnar iz te države. Njegov umor ter ameriške bombe na Libijo.......kakšna napaka.
ODGOVORI
7 1
Hugh_Mungus
18. 10. 2025 17.09
+5
Ne ppzabite, ZDA vodi obsojeni kriminalec in zelo verjetni pdf-il (le zakaj skriva Epstein dokumentacijo)
ODGOVORI
6 1
bandit1
18. 10. 2025 16.58
+5
Zakaj je sploh zaprt? ker je sin nekdanjega vodje države?
ODGOVORI
7 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306