Sodnik za izpustitev Gadafijevega sina odredil 11 milijonov dolarjev

Libanonske oblasti so Gadafija aretirale leta 2015 in ga obtožile, da je leta 1978 v Libiji prikrival informacije o izginotju Al Sadra.

Bayon je tudi dejal, da je njegova stranka "pod mednarodnimi sankcijami" in da ne more plačati visoke varščine: "Kje naj najde 11 milijonov dolarjev," je vprašal Bayon.

"Izpustitev proti varščini je v primeru samovoljnega pridržanja popolnoma nesprejemljiva. Varščino bomo izpodbijali," je dejal Gadafijev odvetnik Laurent Bayon .

Libanonska nacionalna tiskovna agencija je v petek potrdila Gadafijevo odločitev o varščini v primeru, povezanem z ugrabitvijo in izginotjem cenjenega libanonskega šiitskega voditelja Muse Al Sadra v Libiji.

Sodnik v Libanonu je odredil izpustitev proti plačilu varščine in uvedel prepoved potovanja za Hanibala Gadafija , najmlajšega sina pokojnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija , ki je bil skoraj desetletje v priporu.

Al Sadr je bil ikonična osebnost v Libanonu, ko je odpotoval na srečanje s takratnim libijskim voditeljem Moamerjem Gadafijem. Ustanovitelj gibanja Amal, ki je zdaj zaveznik Hezbolaha, je med obiskom izginil skupaj s pomočnikom in novinarjem, od takrat pa se o njem ni več slišalo.

Njegovo izginotje je sprožilo desetletja teorij in obtožb o uradni vpletenosti Gadafija, ki je bil strmoglavljen in ubit v vstaji leta 2011, odnosi med državama pa so od izginotja napeti.

Predsednik libanonskega parlamenta Nabih Berri, ki je nasledil Al Sadra na čelu gibanja Amal, je nove libijske oblasti obtožil, da ne sodelujejo pri vprašanju Al Sadrjevega izginotja, kar Libija zanika.

Gadafi je od leta 2015 v zaporu v Libanonu brez sojenja. Po petkovi odločitvi sodnika je družina Al Sadr objavila izjavo, v kateri je protestirala proti predlagani izpustitvi Gadafija in izrazila svoje "presenečenje" nad odločitvijo o varščini.

"Aretacija ali izpustitev Hanibala Gadafija ni naš cilj, temveč zgolj pravni postopek. Naše glavno vprašanje je izginotje imama (Al Sadra)," je dodala družina.

Avgusta je organizacija Human Rights Watch pozvala Libanon, naj takoj izpusti Gadafija, češ da je bil neupravičeno zaprt na podlagi "očitno neutemeljenih obtožb, da je prikrival informacije" o Al Sadru.

Prejšnji teden se je poslabšalo Gadafijevo zdravje, ki že trpi za depresijo, potem ko je bil hospitaliziran zaradi bolečin v trebuhu.

Libijske oblasti so leta 2023 uradno zaprosile Libanon, naj izpusti Gadafija zaradi njegovega poslabšanja zdravja, potem ko je začel gladovno stavkati v znak protesta proti pridržanju brez sojenja.

Libijski generalni tožilec Al Sedik Al Sur je po poročilih zahtevo poslal svojemu libanonskemu kolegu Ghassanu Oueidatu, Al Sur pa naj bi v svoji zahtevi dejal, da bi lahko libanonsko sodelovanje pri izpustitvi Gadafija pomagalo razkriti resnico o al Sadru.