11. september ... 1973

Reaktivna letala britanske izdelave Hawker Hunter so grmela nad predsedniško palačo La Moneda v čilski prestolnici Santiago de Chile, ko je iz nje v spremstvu osebne straže izstopil čilski predsednik Salvador Allende. V roki je držal puško kalašnikov, ki mu jo je nekaj mesecev pred tem podaril Fidel Castro. Allende mu je takrat dejal, da je nikoli ne bo potreboval, toda svarilo kubanskega voditelja je bilo upravičeno. Do konca 11. septembra 1973 je bil Allende mrtev. Vojaški puč, ki ga je vodil general Augusto Pinchoet, in katerega so podprle ZDA ter CIA, pa je sprožil ero terorja v tej južnoameriški državi.

Salvador Allende je bil demokratično izvoljen predsednik Čila. Zmago so mu prinesle obljube o reformah, t.i. demokratičnem socializmu in nacionalizaciji strateškega dela industirje ter kritične infrastrukture, ki je bila do tedaj v lasti tujih, predvsem ameriških korporacij. V Washingtonu so takoj zazvonili alarmi in nova čilska oblast je bila od samega začetka soočena s pritiski in poskusi destabilizacije na različne načine. Reforme, ki jih je začela uveljavljati nova oblast prav tako niso bile po godu bogatejšemu sloju, veleposestnikom, domačim lastnikom kapitala ter tudi delu bolj konservativno usmerjenega prebivalstva. Nezadovoljen je bil tudi del vojske, predvsem po tem, ko je Allende v spodletelem ameriškem puču leta 1970 izgubil glavnega zaveznika v vrhovnem poveljstvu - poveljnika generalštaba Reneja Schinderja, ki so ga zarotniki ubili. Američani so zaroto proti Allendeju kovali vse od njegove izvolitve 4. septembtra 1970, eden od ključnih ljudi pri tem pa je bil legendarni Nixonov svetovalec za nacionalno varnost Henry Kissinger. CIA je načrtovala državni udar, ki bi se zgodil pred njegovo inavguarcijo. Ameriški vohuni so našli temu naklonjene častnike in jim priskrbeli orožje, denar in zagotovila za podporo ZDA vojaški hunti, ki bi prevzela oblast.

Salvador Allende po inavguraciji FOTO: AP icon-expand

Po neuspehu državnega udara leta 1970 je predsednik Richard Nixon je Cii poslal posebna navodila, naj ne načrtujejo več državnih udarov. Ameriška administracija se je namesto tega osredotočila na spodkopavanje Allendejeve vlade, ki je bila izvoljena z majhno večino in se je soočala z veliko notranje opozicije ter tudi nekaterimi neuspehi. Washington se je usklajeval s svojimi zavezniki v Latinski Ameriki, da bi Čilu preprečil dostop do mednarodnega financiranja, prepričal ameriška podjetja, naj zapustijo Čile, manipuliral s svetovno ceno bakra, glavnega čilskega izvoznega blaga, in pomagal spodbujati stavke v državi.

Prihodnost, ki je prišla prezgodaj

Čile pod Allendejem se je prav tako lotil uresničevanja nekaterih idej, ki so bila nepredstavljivo napredna za tisti čas. Pri tem zagotovo izstopa projekt Cybercyn. Njegov cilje bil izgradnja sistema za podporo pri sprejemanju odločitev, ki bi pomagal pri upravljanju nacionalnega gospodarstva. Projekt je bil sestavljen iz štirih modulov: ekonomskega simulatorja, programske opreme po meri za preverjanje delovanja tovarn, operacijske sobe in nacionalne mreže teleksov v državnih podjetjih, ki so bili povezani z enim glavnim računalnikom. Izmenjava informacij je tako potekala večsmerno.

3D model nadzorne sobe za vodenje ekonomskih in logističnih operacij v sklopu projekta Cybercyn FOTO: Wikipedia icon-expand

Informacije s terena so bile vnesene v programsko opremo za statistično modeliranje (Cyberstride), ki je spremljala proizvodne kazalnike, kot so zaloge surovin ali visoke stopnje odsotnosti delavcev. Delavce je opozarjala skoraj v realnem času. Če so bili parametri znatno izven sprejemljivih razponov, je obvestila centralno vlado. Informacije so bile vnesene tudi v programsko opremo za ekonomsko simulacijo. Vlada ga je uporabljala za napovedovanje možnih izidov gospodarskih odločitev. Operacijska soba (Opsroom) je nudila prostor, kjer so lahko mnedžerji videli ustrezne gospodarske podatke. Sistem je nudil možnost oblikovanja odzivov na izredne razmere in s pomočjo teleks omrežja posredoval nasvete in navodila podjetjem in tovarnam v različnih situacijah, predvsem izrednih. Glavni arhitekt sistema je bil britanski strokovnjak in simpatizer s socialističnimi vladami Južne Amerike Stafford Beer, ki je zagovarjal vlogo kibernetike v upravljanju državne industrije. Eden njegovih glavnih ciljev je bil prenos moči odločanja v industrijskih podjetjih na delovno silo, da bi razvili samoregulacijo in samoupravljanje tovarn. Čeprav sistem ni bilo nikoli dokončno razvit in implementiran, je prinesel nekaj uspehov. Dve leti od njegove uvedbe (in drugih reform) se je Čile lahko pohvalil z gospodarskim napredkom. Čilska vlada je bila v svojih začetnih prizadevanjih za nacionalizacijo uspešna, saj je v prvem letu dosegla 7,7-odstotno rast BDP in 13,7-odstotno rast proizvodnje. Do maja 1973 je bilo v sistem Cybersyn do neke mere vključenih 26,7 odstotkov nacionaliziranih podjetij, ki so bila zaslužna za okrog 50 odstotkov prihodkov. Toda vse se je končalo 11. septembra 1973.

Zlovešča slutnja Fidela Castra se uresniči

Nekaj mesecev pred pučem je Čile obiskal Kubanski predsednik Fidel Castro. Takrat je bilo jasno, da se aktivnosti sovražnikov vlade krepijo, kubanski voditelj pa je v državo prispel, da bi izrazil podporo nadaljevanju reform Allendeja ter seveda poskušal poglobiti zavezništvo s Čilom v boju proti, kot je večkrat poudarjal, "ameriškemu imperializmu". Castro je Allendeju ob tem podarili legendarno puško sovjetske izdelave kalašnikov in mu dejal, naj jo ima pri sebi, češ da ga bodo njegovi sovražniki zagotovo poskušali odstaviti in celo ubiti. Allende naj bi takrat Castru dejal, da orožja ne bo potreboval in da bodo reforme, ki jih bodo izvedli na demokratičen način, uspešne. Toda Castro je govoril iz izkušenj, ki jih je nabral v desetletju vladanja kubanskemu otoku ...

Fidel Castro in Salvador Allende FOTO: AP icon-expand

Številni ameriški poslovneži, agenti Cie in drugi državljani so Čile začeli zapuščati že nekaj dni pred pučem, saj so po različnih kanalih iz Washingtona izvedeli, kaj se pripravlja. Grmenje reaktivnih letal nad prestolnico zjutraj, 11. septembra, pa je pomenilo le eno - začel se je vojaški udar. Vojaška letala so odvrgla bojni tovor na prestolnico, več bomb je zadelo predsedniško palačo. Allende je moral poprijeti za orožje, za katerega je še pred meseci trdil, da ga ne bo nikoli uporabil. Pučisti so bili tokrat zelo dobro organizirani. Vojska je hitro prevzela nadzor nad pomembnimi točkami v državi in prestolnici. In socializmu v Čilu so bile štete ure.

Bombardiranje predsedniške plače La Moneda v Santiagu FOTO: AP icon-expand

Allende je iz svoje palače prek radia še zadnjič nagovoril državljane:

"Moji prijatelji. Zagotovo bo to zadnja priložnost, da vas nagovorim. Zračne sile so bombardirale stolpa Radia Portales in Radia Corporación. Moje besede ne vsebujejo grenkobe, temveč razočaranje. Naj bodo moralna kazen za tiste, ki so izdali svojo prisego: čilske vojake, titularne vrhovne poveljnike, admirala Merina, ki se je sam imenoval za poveljnika mornarice, in gospoda Mendozo, generala, ki je šele včeraj prisegel zvestobo in oddanost vladi ter se tudi sam imenoval za načelnika nacionalne policije. Glede na ta dejstva mi preostane le še to, da delavcem rečem: Ne bom odstopil! V zgodovinskem prehodnem obdobju bom za zvestobo ljudem plačal s svojim življenjem. In jim pravim, da sem prepričan, da seme, ki smo ga posadili v dobro vest tisočev in tisočev Čilencev, ne bo za vedno usahnilo. Imajo moč in nas bodo premagali, toda družbenih procesov ni mogoče ustaviti ne s kriminalom ne s silo. Zgodovina je naša in ljudje ustvarjajo zgodovino. Delavci naše države: Želim se vam zahvaliti za zvestobo, ki ste jo vedno imeli, za zaupanje, ki ste ga izkazali človeku, ki je le ubesedil velika hrepenenja po pravičnosti, ki je dal besedo, da bo spoštoval ustavo in zakon, in to tudi storil. V tem odločilnem trenutku, zadnjem trenutku, ko vas lahko nagovorim, želim, da spoznate lekcijo: tuji kapital, imperializem in reakcija so ustvarili ozračje, v katerem so oborožene sile prekinile svojo tradicijo, tradicijo, ki jo je učil general Schneider in jo je ponovno potrdil poveljnik Araya. Danes upajo, da bodo s tujo pomočjo ponovno prevzeli oblast, da bi še naprej branil svoje dobičke in svoje privilegije. /.../ Radio Magallanes bo zagotovo utišan in moj glas vas ne bo več dosegel. Ni pomembno. Še naprej ga boste slišali. Vedno bom ob vas. Vsaj spomin na mene bo spomin na dostojanstvenega človeka, zvestega delavcem. Ljudstvo se mora braniti, a se ne sme žrtvovati. Ljudstvo se ne sme pustiti uničiti ali biti prestreljeno s kroglami, a tudi ponižati se ne sme. Delavci moje države, zaupam v Čile in njegovo usodo. Drugi možje bodo premagali ta temen in grenak trenutek, ko izdaja želi prevladati. Pojdite naprej, saj veste, da se bodo prej kot slej spet odprle velike poti, po katerih bodo svobodni možje hodili in gradili boljšo družbo. Živel Čile! Živel narod! Živel delavci! To so moje zadnje besede in prepričan sem, da moja žrtev ne bo zaman, prepričan sem, da bo vsaj moralna lekcija, ki bo kaznovala zločin, strahopetnost in izdajo."

Kmalu po tem se je Salvador Allende ustrelil s puško, ki mu jo je podaril Fidel Castro. Vsaj tako pravijo ugotovitve, do katerih so prišli čilski preiskovalci pod novo oblastjo. Glede njegove smrti še danes krožijo številne teorije, vendar so dokazi o tem, kot o številnih drugih zločinih novih oblasti, večinoma uničeni.

Predsedniški kabinet, v katerem je umrl čilski predsednik Salvador Allende FOTO: AP icon-expand

Pinochet je po prevzemu oblasti ukazal obračun s pristaši Allendeja. Več kot 1000 ljudi je izginilo, njihovi svojci še danes ne vedo, kje so. Na nacionalnem stadionu v Santiagu ter drugih krajih je nov režim zadrževal več deset tisoč ljudi. Po uradnih podatkih jih je bilo ubitih vsaj 2200, med njimi tudi priznani pesnik Pablo Neruda, 30.000 pa je bilo mučenih. Nekatere privržence Allendeja je vojska pometala s helikopterjev. Kontrolna soba projekta Cybercync je bila razstreljena.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Aretacija Allendejevih podpornikov. Nova oblast jih je usmrtila več kot 2000. icon-picture-layer-2 1 / 2