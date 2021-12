110-letna zaporna kazen za voznika tovornjaka, ki je razburila ameriško javnost

"Glede na okoliščine in odziv žrtev ter njihovih družin bo tožilstvo sodišče zaprosilo za nižjo kazen v rangu od 20 do 30 let," je dejala Kingova.

Sodnik, ki je 26-letniku prebral sodbo, je povedal, da se ne bi odločil za tako dolgo zaporno kazen, če bi imel diskrecijsko pravico. Tiskovni predstavnik urada državnega tožilca v zvezni državi Kolorado je po kritikah s strani javnosti sporočil, da so v petek vložili predlog za začetek postopka ponovne obravnave primera. "Zakon dovoljuje sodišču, da ponovno preuči kazen v izjemnih primerih, ko gre za nenavadne ali olajševalne okoliščine," piše v predlogu tožilstva. Tožilka Alexis King bo na današnjem zaslišanju skušala doseči nižjo kazen, po poročanju medijev bo zahtevala od 20 do 30 let zapora.

26-letni Rogel Aguilera-Mederos je bil 13. decembra obsojen na 110 let zaporne kazni zaradi povzročitve prometne nesreče leta 2019, v kateri so umrli štirje ljudje.

Aguilera-Mederos, sicer kubanski priseljenec, je bil v času nesreče star 23 let. 25. aprila 2019 je po avtocesti blizu Denverja vozil službeni tovornjak, ko so mu med vožnjo po klančini odpovedale zavore. Posledično je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v vozila pred seboj. Nesreča se je zgodila v času prometne konice, posledično pa je prišlo do verižnega trčenja, v katerem je bilo udeleženih 28 vozil.

Po trčenju je izbruhnil požar, ki se je razširil na več avtomobilov. Umrli so štirje moški, in sicer 61-letni Doyle Harrison, 67-letni William Bailey, 24-letni Miguel Angel lamas Arrellano in 69-letni Stanley Politano. Več je bilo ranjenih.

Voznika tovornjaka je doletelo 42 obtožnic, za krivega pa so ga spoznali v 27 točkah. Tožilci so zahtevali najnižje kazni za vsako od obtožnic (najvišja je znašala 10 let), a je število obtožnic in zakon, ki določa, da je treba le te odslužiti zaporedno, povzročilo dolgotrajno zaporno kazen. Tožilci so med sojenjem trdili, da je 26-letnik vozil z neprilagojeno hitrostjo. Prav tako so mu očitali, da ni storil dovolj, da bi se izognil nesreči. Po njihovi oceni bi lahko, potem ko so mu odpovedale zavore, zapeljal na poseben pas za tovorna vozila. Njegov odvetnik je na sodišču dejal, da je Aguilera-Mederos naredil nekaj napak iz malomarnosti, a da je kazen popolnoma nesorazmerna.

Primer je razburil ameriško javnost, v le nekaj dneh pa se je pod peticijo, ki se je zavzemala za nižjo kazen ali pomilostitev, podpisalo več kot 4,5 milijona ljudi.