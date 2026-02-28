Volivci v nemškem Frankfurtu na Majni imajo nenavadno veliko težavo. Ker imajo kar 1120 kandidatov na prihajajočih lokalnih volitvah, je glasovnica temu primerna. Nič ne pretiravamo, če rečemo, da je velikanska, saj v dolžino meri nič manj kot en meter in 44 centimetrov. Volivci priznavajo, da stojijo pred velikim izzivom, kako se soočiti s tako veliko glasovnico v ne prav velikih volilnih kabinah. Kako se pripravljajo na izpolnitev državljanske dolžnosti, ki je v njihovem primeru še posebej zahtevna?