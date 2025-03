113, Pikaču beži

Na aveniji Meltem v Antaliji so med četrtkovim protestom v podporo istanbulskemu županu Ekremu Imamogluju, ki so ga oblasti po odvzemu diplome priprle, opazili izstopajočega protestnika. Svojo podporo opozicijskemu voditelju in največjemu tekmecu trenutnega turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je izrazil tudi Pikaču.