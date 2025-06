Skrivnost sedeža 11A: srhljiva povezava dveh preživelih potnikov

"Moški, ki je preživel letalsko nesrečo v Indiji, je sedel na istem sedežu kot jaz – 11A," je naključje, ki je dodobra razburkalo uporabnike družbenih omrežij, na Facebooku opisal tajski igralec in pevec Ruangsak Loychusak .

40-letnik, ki ga je med trkom vrglo iz letala, je utrpel več poškodb, a mu je uspelo zbežati stran od razbitin k reševalnemu vozilu. "Nekaj časa sem mislil, da bom tudi sam umrl. Ko pa sem odprl oči, sem spoznal, da sem živ. Poskušal sem se odpeti s sedeža in pobegniti – kamor koli bi lahko," je za indijske medije povedal v bolnišnici.

The Straits Times poroča, da ima Ruangsak srhljivo podobno zgodbo. Decembra leta 1998 je bil star komaj 20 let, ko je letalo družbe Thai Airways strmoglavilo med poskusom pristanka na letališču Surat Thani na jugu Tajske. Strmoglavilo je v močvirje, pri čemer je umrlo 101 od 146 ljudi na krovu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ruangsak, ki je sedel na sedežu s številko 11A, je nesrečo preživel in je v preteklosti večkrat javno spregovoril o travmi in krivdi, ki jo nosi zaradi tega. Skoraj desetletje ni sedel na letalo.

A pozor, strokovnjaki za varnost v letalstvu opozarjajo, da univerzalnega "najvarnejšega sedeža" na letalu ni. Čeprav se je položaj Viswasha ob zasilnem izhodu izkazal za ključnega, pa to ni vedno tako, pojasnjujejo.

"Vsaka nesreča je drugačna in nemogoče je napovedati preživetje na podlagi položaja sedeža," je dejal Mitchell Fox, direktor ameriške agencije za varnost letenja.

Letala se po svoji sestavi zelo razlikujejo in tisto, kar velja za dober položaj v eni konfiguraciji, morda ni dobro v drugi.

Ron Bartsch, predsednik svetovalnega podjetja AvLaw Aviation Consulting s sedežem v Sydneyju, pa je povedal: "V tem konkretnem primeru je bil ta sedež očitno najvarnejši, ker je potnik sedel poleg zasilnega izhoda. Vendar to ni vedno 11A. 11A je samo pri tej konfiguraciji Boeinga 787."

Strokovnjaki potnike ob tem opominjajo, da je preživetje pogosto manj odvisno od sreče in bolj od pripravljenosti. "Če boste poslušali varnostna navodila, prepoznali najbližji izhod in nemudoma upoštevali navodila posadke, lahko to znatno izboljša vaše možnosti."

Morda je res mikavno, da bi na sedež 11A gledali kot na "čudežni sedež". Toda v svetu letalske varnosti je vsaka nesreča drugačna – in strokovnjaki poudarjajo, da je preživetje veliko več kot le številka.