Tujina

12 aktivistov neofašističnega gibanja obsojenih na zaporno kazen

Bari, 13. 02. 2026 14.12 pred dvema dnevoma 1 min branja 7

Avtor:
N.V. STA
Francesco Polacchi, regionalni koordinator skrajno desne politične stranke Casapound

Sodišče v Bariju na jugu Italije je na zaporne kazni obsodilo 12 aktivistov neofašističnega gibanja CasaPound, ki so leta 2018 napadli skupino udeležencev shoda proti tedanjemu notranjemu ministru Matteu Salviniju. Po poročanju italijanskih medijev gre za prvi primer obsodbe v zvezi z oživljanjem fašistične stranke.

Pet obtožencev je sodišče obsodilo na 18 mesecev zapora, sedem, ki so jim poleg napada očitali še povzročitev telesnih poškodb, pa na dve leti in pol zaporne kazni. V zadevi je bilo sicer obtoženih 17 ljudi, pet jih je bilo oproščenih.

Obsojeni bodo morali žrtvam napada iz več italijanskih levih strank plačati odškodnino.

Francesco Polacchi, regionalni koordinator skrajno desne politične stranke Casapound
Francesco Polacchi, regionalni koordinator skrajno desne politične stranke Casapound
FOTO: AP

Ena od napadenih, nekdanja evroposlanka Eleonora Forenza iz Stranke komunistične prenove, je dejala, da odločitev sodišča potrjuje, da je šlo za napad z očitnimi fašističnimi metodami in da je CasaPound neofašistična organizacija, ki jo je treba razpustiti.

K razpustitvi skupine CasaPound je premierko Giorgio Meloni pozvala tudi vodja levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein. "Sedaj, ko obstaja sodba, ki to določa, vlada nima druge izbire, kot da stori tisto, kar smo od nje že dolgo zahtevali: razpusti Casapound, razpusti neofašistične organizacije, kot je določeno v ustavi," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Gibanje CasaPound, ki ima sedež v Rimu, je dobilo ime po Ezri Poundu, modernističnem ameriškem pesniku, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval s fašistično Italijo. V preteklosti so se člani gibanja udeleževali fašističnih pozdravov v Rimu.

bari casapound sojenje
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
13. 02. 2026 19.59
Norca stoletja ameriškega trumpla pa sploh ne omenjajo čeprav vedo,da je on naročil ta napad.
Odgovori
-1
1 2
vlahov
13. 02. 2026 17.55
Socialisti so pobili več ljudi v zadnjih 100 letih.
Odgovori
+7
9 2
patogen
13. 02. 2026 19.38
Italija ni imela komunzma, zato sodi ducejevim socialistom. Se ti ne zdi čudno, da je pa slovenija imela socializem, pa ne sodi komunistom.
Odgovori
+2
3 1
M_teoretik
13. 02. 2026 16.39
Za na vlake delat, kot na Mađarskem!?
Odgovori
-2
1 3
Janez_53
13. 02. 2026 15.56
Me prav zanima, kaj bo naše sodišče dosodilo našim neonacistom.
Odgovori
+2
6 4
patogen
13. 02. 2026 19.36
Janez, tisto niso bili neonacisti, to so bili iz istega gnezdeca, ki je kracalo po slovenskem Konzulatu v Trstu. Tam so jih našli, metelkovce. Se ti ne zdi čudno, da ne objavijo njihvega imena. pamet v roke Janez, dovolj si star. Čas je, da spremeniš razmišljanje.
Odgovori
+2
3 1
bohinj je zakon
13. 02. 2026 15.37
Kaj.....naše zapirajo?
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
