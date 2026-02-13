12 aktivistov neofašističnega gibanja obsojenih na zaporno kazen

Pet obtožencev je sodišče obsodilo na 18 mesecev zapora, sedem, ki so jim poleg napada očitali še povzročitev telesnih poškodb, pa na dve leti in pol zaporne kazni. V zadevi je bilo sicer obtoženih 17 ljudi, pet jih je bilo oproščenih.

Ena od napadenih, nekdanja evroposlanka Eleonora Forenza iz Stranke komunistične prenove, je dejala, da odločitev sodišča potrjuje, da je šlo za napad z očitnimi fašističnimi metodami in da je CasaPound neofašistična organizacija, ki jo je treba razpustiti.

K razpustitvi skupine CasaPound je premierko Giorgio Meloni pozvala tudi vodja levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein. "Sedaj, ko obstaja sodba, ki to določa, vlada nima druge izbire, kot da stori tisto, kar smo od nje že dolgo zahtevali: razpusti Casapound, razpusti neofašistične organizacije, kot je določeno v ustavi," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Gibanje CasaPound, ki ima sedež v Rimu, je dobilo ime po Ezri Poundu, modernističnem ameriškem pesniku, ki je med drugo svetovno vojno sodeloval s fašistično Italijo. V preteklosti so se člani gibanja udeleževali fašističnih pozdravov v Rimu.