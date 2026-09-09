12 držav napovedalo sankcije proti izraelskim naselbinam

V skupni izjavi so Francija, Velika Britanija, Kanada, Danska, Španija, Finska, Irska, Islandija, Norveška, Poljska, Portugalska in Švedska potrdile namero, da "uvedejo nacionalne omejitve trgovine z blagom iz naselij, ki so nezakonita po mednarodnem pravu, in/ali da podprejo evropske omejitve v tem smislu" oziroma da "resno razmišljajo o sprejetju takšnih omejitev ali drugih ukrepov".

Dodali so, da so se francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Andy Burnham ter kanadski premier Mark Carney strinjali, da je ukrepe treba sprejeti za preprečitev nadaljnjega poslabšanja razmer. Poudarili so, da je nasilje judovskih naseljencev na Zahodnem bregu "doseglo razsežnosti brez primere", medtem ko tamkajšnji ukrepi izraelske vlade "ogrožajo možnost rešitve dveh držav".

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je nato na družbenem omrežju X potrdil, da bo Francija "ustavila trgovino z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih".

Istočasno je britanski zunanji minister Miliband v spodnjem domu parlamenta napovedal prepoved uvoza izdelkov iz teh nezakonitih naselbin in sankcije proti "podjetjem in posameznikom, ki zagotavljajo storitve, kot so gradnja, infrastruktura, financiranje ali nepremičnine za širitev teh naselij". Za Združeno kraljestvo, katerega trgovina z zasedenimi ozemlji znaša 44,2 milijona evrov letno, bo sicer prepoved uvoza blaga predvsem simbolična, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Med Izraelom in več državami, zlasti evropskimi, že tedne naraščajo napetosti zaradi okrepitve nasilja judovskih naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in izraelske odobritve gradnje 1200 domov za judovske naseljence v okviru spornega projekta E1.