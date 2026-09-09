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12 držav napovedalo sankcije proti izraelskim naselbinam

London / Tel Aviv, 09. 09. 2026 19.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Nezakonite judovske naselbine

Dvanajst držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunanji minister Ed Miliband jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi.

V skupni izjavi so Francija, Velika Britanija, Kanada, Danska, Španija, Finska, Irska, Islandija, Norveška, Poljska, Portugalska in Švedska potrdile namero, da "uvedejo nacionalne omejitve trgovine z blagom iz naselij, ki so nezakonita po mednarodnem pravu, in/ali da podprejo evropske omejitve v tem smislu" oziroma da "resno razmišljajo o sprejetju takšnih omejitev ali drugih ukrepov".

Dodali so, da so se francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Andy Burnham ter kanadski premier Mark Carney strinjali, da je ukrepe treba sprejeti za preprečitev nadaljnjega poslabšanja razmer. Poudarili so, da je nasilje judovskih naseljencev na Zahodnem bregu "doseglo razsežnosti brez primere", medtem ko tamkajšnji ukrepi izraelske vlade "ogrožajo možnost rešitve dveh držav".

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je nato na družbenem omrežju X potrdil, da bo Francija "ustavila trgovino z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih".

Istočasno je britanski zunanji minister Miliband v spodnjem domu parlamenta napovedal prepoved uvoza izdelkov iz teh nezakonitih naselbin in sankcije proti "podjetjem in posameznikom, ki zagotavljajo storitve, kot so gradnja, infrastruktura, financiranje ali nepremičnine za širitev teh naselij". Za Združeno kraljestvo, katerega trgovina z zasedenimi ozemlji znaša 44,2 milijona evrov letno, bo sicer prepoved uvoza blaga predvsem simbolična, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Med Izraelom in več državami, zlasti evropskimi, že tedne naraščajo napetosti zaradi okrepitve nasilja judovskih naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in izraelske odobritve gradnje 1200 domov za judovske naseljence v okviru spornega projekta E1.

Britanski premier Andy Burnham je danes zagovarjal odločitev Londona o trgovinskih sankcijah. "Kjer so ljudje izgnani s svojih domov, ustrahovani, bomo vedno stali ob strani ranljivim in sprejeli vse možne ukrepe, da jih podpremo," je dejal.
Britanski premier Andy Burnham je danes zagovarjal odločitev Londona o trgovinskih sankcijah. "Kjer so ljudje izgnani s svojih domov, ustrahovani, bomo vedno stali ob strani ranljivim in sprejeli vse možne ukrepe, da jih podpremo," je dejal.
FOTO: AP

Izrael napovedal povračilne ukrepe

Že pred objavo izjave so iz Izraela prihajale grožnje o povračilnih ukrepih, izraelski predsednik Jicak Herzog pa je opozoril, da bi uvedba sankcij pomenila resno napako v presoji in odločitev, ki bo v zgodovini na napačni strani.

Zunanji minister Gideon Sar je po objavi skupne izjave napovedal povračilne ukrepe vsem državam, ki bodo uvedle sankcije. Med drugim bo Izrael zaprl britanski konzulat v Jeruzalemu, 12 britanskim poslancem in drugim britanskim državljanom pa prepovedal vstop v državo.

Sar, ki je britanske obtožbe obsodil kot škandalozne, je britansko vlado obtožil, da se je vmešala v kampanjo pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo oktobra, in da spodbuja antisemitizem.

Palestinske oblasti so napoved sankcij pozdravile kot pomemben korak do tega, da bodo izraelske oblasti odgovarjale za svoja dejanja. Države, ki so jih napovedale, so pozvale k njihovi čimprejšnji uvedbi.

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