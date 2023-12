12-letni fant očetu rešil življenje, ko se je ta utapljal v Baltskem morju

"Ne morem izgubiti še očeta, sicer bom na svetu ostal povsem sam," so bile misli nemškega najstnika Tima, ko je njegov oče izgubil zavest med plavanjem v Baltskem morju in skoraj utonil. 12-letni sin mu je rešil življenje, ko je do prihoda reševalcev njegovo glavo držal nad gladino. Za svoje izjemno ravnanje je prejel nagrado "pravi junak." Timov oče ne bi mogel biti bolj ponosen, mladenič pa se je na podelitvi pošalil, da zanj najpomembnejši osebi na svetu ne bo nikoli več pustil v vodo.