12-letnik padel z balkona križarke in umrl

"Z globoko žalostjo potrjujemo smrt enega od naših gostov," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik podjetja Royal Caribbean. Ob koncu tedenskega potovanja je namreč 7. septembra z balkona križarke Harmony of the Seas v smrt omahnil 12-letni deček. Predstavnik je povedal, da njihova ekipa nudi podporo in pomoč družini, poroča The Independent .

Križarka Harmony of the Seas

"Vsi bi radi, da bi ga našli, a 40 ur je zelo dolga doba in izgubljamo upanje, da se bo to iskanje končalo uspešno," je dejal.

Le mesec pred tem se je pri križarki istega podjetja zgodila podobna nesreča. Križarka Explorer of the Seas je plula v hrvaškem morju, ko je v morje padel Britanec. Njegovo iskanje so prekinili po skoraj 40 urah, ko je predsednik Združenja hrvaških pomorskih kapitanov Sanjin Dumanić dejal, da zaradi dolgotrajnega iskanja izgubljajo upanje.

Akcijo je usklajeval center za iskanje in reševanje na morju, v akcijo pa so bili poleg policije vključeni tudi splitska in hvarska luška kapetanija, obalna straža je iskala s čolnom in letalom, ter uslužbenci policijske pomorske postaje Zadar. Tri dni po padcu Britanca so sporočili, da upanja ni več.

Maja pa je po tem, ko je skočil čez krov največje ladje za križarjenje družbe Royal Caribbean, umrl še en potnik. Moški naj bi skočil z ladje Icon of the Seas, potem ko je ta zapustila pristanišče na Floridi. Potegnili so ga na krov, a je nato umrl.