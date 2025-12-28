12-letnik s petardami zanetil obsežen požar v avstrijskem gorovju

Avstrijski gasilci se še vedno borijo z gozdnim požarom v gorovju Nordkette, ki je izbruhnil v soboto.

Policija je potrdila, da je danes zjutraj na policijsko postajo v Innsbrucku prišel 12-letni avstrijski državljan z očetom in priznal, da je odgovoren za izbruh požara. Povedal je, da je med pohodom večkrat prižgal petarde, nakar je zagorela trava. Družina je skušala požar pogasiti, a se je zaradi visoke trave in strmega terena hitro razširil. Oče je nato poklical gasilce.