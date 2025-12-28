Naslovnica
Tujina

12-letnik s petardami zanetil obsežen požar v avstrijskem gorovju

Innsbruck, 28. 12. 2025 15.56 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
M.S.
Požar v Innsbrucku

V gorovju Nordkette nad Innsbruckom je izbruhnil obsežen požar, ki ga je zanetil 12-letni fant. Ta je skupaj z očetom prišel na policijsko postajo in priznal, da je med družinskim pohodom prižgal več petard. Ogenj je najprej zajel travnato površino in se hitro razširil. 12 gasilskih enot in štirje helikopterji so požar uspeli omejiti, a ga še niso povsem pogasili.

Avstrijski gasilci se še vedno borijo z gozdnim požarom v gorovju Nordkette, ki je izbruhnil v soboto.

Policija je potrdila, da je danes zjutraj na policijsko postajo v Innsbrucku prišel 12-letni avstrijski državljan z očetom in priznal, da je odgovoren za izbruh požara. Povedal je, da je med pohodom večkrat prižgal petarde, nakar je zagorela trava. Družina je skušala požar pogasiti, a se je zaradi visoke trave in strmega terena hitro razširil. Oče je nato poklical gasilce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zgodnjih popoldanskih urah je bil požar pod nadzorom, a gasilci še vedno gasijo posamezna žarišča, je za Kronen Zeitung povedal Marcus Wimmer iz gasilske enote Innsbruck. Danes ni pričakovati, da bi požar že povsem pogasili, zato bodo morali z delom nadaljevati v ponedeljek.

Pri gašenju pomagajo tudi dva policijska in dva vojaška helikopterja. Na terenu so gasilci iz 12 enot.

Obseg škode trenutno še ni znan. Po končani preiskavi bo državno tožilstvo sprejelo nadaljnje ukrepe.

požar avstrija

