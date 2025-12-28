12-letnik s petardami zanetil obsežen požar v avstrijskem gorovju

Avstrijski gasilci se še vedno borijo z gozdnim požarom v gorovju Nordkette, ki je izbruhnil v soboto.
Policija je potrdila, da je danes zjutraj na policijsko postajo v Innsbrucku prišel 12-letni avstrijski državljan z očetom in priznal, da je odgovoren za izbruh požara. Povedal je, da je med pohodom večkrat prižgal petarde, nakar je zagorela trava. Družina je skušala požar pogasiti, a se je zaradi visoke trave in strmega terena hitro razširil. Oče je nato poklical gasilce.
V zgodnjih popoldanskih urah je bil požar pod nadzorom, a gasilci še vedno gasijo posamezna žarišča, je za Kronen Zeitung povedal Marcus Wimmer iz gasilske enote Innsbruck. Danes ni pričakovati, da bi požar že povsem pogasili, zato bodo morali z delom nadaljevati v ponedeljek.
Pri gašenju pomagajo tudi dva policijska in dva vojaška helikopterja. Na terenu so gasilci iz 12 enot.
Obseg škode trenutno še ni znan. Po končani preiskavi bo državno tožilstvo sprejelo nadaljnje ukrepe.
