12-letniku rešili življenje: Meningitis bi lahko bil usoden v dveh urah

Kot je povedala direktorica bolnišnice v Gospiću Sanda Čubelić, so v Reki nato potrdili, da ima deček gnojni meningitis in ga sprejeli na oddelek intenzivne nege: "Ampak lahko rečemo, da njegovo življenje ni več v nevarnosti."

Otrok je prišel v bolnišnico v Gospiću z znaki meningitisa, tako resnega, da bi lahko bil usoden v dveh urah, poročajo hrvaški mediji. Na srečo je bilo njegovo stanje pravočasno prepoznano, začeli so terapijo z antibiotiki, ga stabilizirali, nato pa nemudoma odpeljali s helikopterjem. V Reki je bil v 45 minutah, dovolj hitro, da ni prišlo do odpovedi nadledvične žleze.

Čubelićeva je zato še posebej pohvalila posadko vojaškega helikopterja, ki da je "res odlična, profesionalna in se odzove, kot je treba".

Vsem staršem pa je priporočila, da naj, ko se jim zdi, da ima njihov sicer zdrav otrok le vneto grlo in povišano temperaturo, vedno tudi pogledajo, ali ima morda otrdel vrat in ne more stati na nogah oziroma če so se morda začeli pojavljati majhni hematomi, pike ali majhne modrice. V tem primeru naj se takoj posvetujejo z zdravnikom, ker je to stanje izjemno nevarno. Če se bolezen pravočasno prepozna, pa lahko vse mine brez posledic, je dodala. Zdravniki pričakujejo, da tudi 12-letnik ne bo čutil dolgoročnih posledic bolezni, ki je bila zanj skoraj usodna.