12-letno Moniko po desetih dneh našli živo in zdravo

Moniko Karimanović , 12-letno deklico iz vasi Suvi, ki so jo pogrešali od 20. decembra, so našli živo in zdravo.

Da so deklico našli, je potrdil tudi srbski notranji minister Nebojša Stefanović. Po poročanju tujih medijev, naj bi deklica trenutno bila v kliničnem centru v Nišu, kjer jo pregledujejo zdravniki.

"Dejala je, da želi videti mamo," pa je za portal krstarica.com dejala dekličina mama. "Slišali sva se. Moj mali otrok. Želi me objeti. Lačna je. Zbrala sem pogum, da nisem jokala pred njo. Čakam, da mi policisti javijo, da lahko grem ponjo."

Srbija več dni na nogah

12-letnico je deset dni iskalo več sto ljudi - včeraj 620, danes pa se je ta številka povzpela že na 800. Policiji so se pridružili tudi pripadniki vojaške policije, ki so brez prestanka - 24 ur na dan - preiskovali vsako možno sled, ki bi jih lahko pripeljala do ugrabljene in Jovanovića. In iskanje je obrodilo sadove.

Pri iskanju so pomagali tudi državljani, številni takstisti pa so na pomoč priskočili tako, da so ljudi brezplačno prevažali na kraje, kjer je potekalo iskanje dekleta, poroča Blic.

Načelnik srbske policije Vladimir Rebić je še danes zjutraj razložil, da iskalna akcija ponoči poteka z isto intenziteto kot čez dan. Policisti so si pretekle noči pomagali tudi z droni in termovizijskimi kamerami. Rebić je sicer še dodal, da so 95-odstotno prepričani, da Jovanović ni prešel državne meje. Za njim je razpisana mednarodna tiralica. "Na osnovi vseh dokazov vemo, da je deklico ugrabil Ninoslav Jovanović," je potrdil policijski načelnik.