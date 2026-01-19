Naslovnica
Tujina

12 ljudi ima več premoženja kot štiri milijarde drugih

19. 01. 2026

Avtor:
STA D.L.
Veliko denarja

Skupno premoženje milijarderjev je lani doseglo nov rekord, je ob robu srečanja svetovne elite v švicarskem Davosu objavila mednarodna dobrodelna organizacija Oxfam. Kot so posvarili, krepitev premoženja najbogatejših predstavlja resno politično tveganje.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: AP

Premoženje najbogatejših je lani zraslo za 16,2 odstotka na 18.300 milijard dolarjev, je sporočil Oxfam in razlog pripisal tudi politikam ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Ukrepi Trumpovega predsedovanja, vključno s spodbujanjem deregulacije in spodkopavanjem pravil o večji obdavčitvi podjetij, so koristili najbogatejšim po svetu," je zapisala organizacija.

Na svetu je po njihovih podatkih prvič v zgodovini več kot 3000 milijarderjev, na vrhu je prvi mož podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk. Prvih 12 najbogatejših ima po oceni Oxfama več premoženja kot polovica najrevnejših Zemljanov oziroma več kot štiri milijarde ljudi.

Denar po opozorilih organizacije kupuje tudi politično moč, pri čemer Oxfam omenja zlasti tajkune, ki prevzemajo časopise in ostale medije. Prvi mož Amazona Jeff Bezos je denimo prevzel časnik The Washington Post, Musk pa je prevzel družbeno omrežje X, so našteli.

Vse večja vrzel med bogatimi in ostalim prebivalstvom ustvarja politični primanjkljaj, ki je zelo nevaren in nevzdržen, je dejal izvršni direktor Oxfama Amitabh Behar.

oxfam premoženje milijarderji najbogatejši elon musk

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
igornov
19. 01. 2026 10.19
Kar naj ga imajo, da zadovoljijo svoj ego. Nekaj bi si pa vseeno lahko zapomnili. Nobena krsta nima znotraj posebnega žepa za denar.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
19. 01. 2026 10.18
Na denar moramo gledati kot na orodje, ker zato je bil tudi ustvarjen. Takoj ko pričnemo z njim preveč manipulirati in ga kupičiti je to boleznsko stanje
Odgovori
+1
1 0
natmat
19. 01. 2026 10.16
Desnica na oblasti v ZDA in EU tako da je to normalno da se premoženje bogatunov nenormalno povečuje saj desnica ni nikoli bila na strani delavca!!!Pa še na RKC da ne pozabim ki je pod istem okriljem...
Odgovori
+0
1 1
petka5
19. 01. 2026 10.15
Tudi po trumpovi zaslugi... tako vzornik nasega janse skrbi za ljudi... in enako bo Jansa bogatim bo talal mastne dnarje, visje dohodninske razrede razbremenil, da bodo mel visje place, ne minimalce. Na Trumpu vidite kaj nas caka, ce pride Jansa na oblast
Odgovori
+0
1 1
Presrani
19. 01. 2026 10.17
Mi v Sloveniji imamo možnost mi socialisti.
Odgovori
0 0
BBcc
19. 01. 2026 10.20
Res si presrani kopija.
Odgovori
0 0
SpamEx
19. 01. 2026 10.14
Pa je to sploh najpomembnejše glede na to da gre za neparmanentno zadevo
Odgovori
0 0
Talent212
19. 01. 2026 10.14
Povejte raje koliko službenih mest je ustvaril Elon Musk. Naj vam povem, da samo čez njegova podjetja je zaposlenih okoli 200k ljudi, če štejemo še indirektna delovna mesta (dobavne verige, partnerska podjetja...) je zaposlenih skupno okoli pol miljona ljudi. Take miljarderje ki ustvarjajo in dajejo družbi potrebujemo, ne pa da se njihov denar razdeli med reveže. Reveži bojo še vedno reveži tudi če jim daš 100k€
Odgovori
+2
3 1
petb
19. 01. 2026 10.13
Ampak pride čas, ko boš moral 1,8 m pod zemljo.
Odgovori
+1
1 0
graf
19. 01. 2026 10.17
v "vazi" malo manj 😄
Odgovori
0 0
Patriot79
19. 01. 2026 10.13
In prav je tako! Vsak od nas ima možnost uspeti, biti bogat, ugleden...samo znajti se je treba. Ne pa jamrat, koliko imajo eni - delaj, boš tudi ti imel.
Odgovori
+2
3 1
Misanthrope
19. 01. 2026 10.15
Delamo, delamo, to ni dovolj. Če hočeš obogateti, moraš nekoga izkoriščati, to je dejstvo.
Odgovori
+2
2 0
Misanthrope
19. 01. 2026 10.10
Nisem še videl človeka, ki bi na pošten ALI moralen način obogatel.
Odgovori
+4
5 1
Grdoba
19. 01. 2026 10.13
Koliko milijonarjev si pa že videl? Nobenega.
Odgovori
-1
1 2
Misanthrope
19. 01. 2026 10.15
Delam za njih???
Odgovori
+1
1 0
Mason666
19. 01. 2026 10.09
Zdaj nam bo Larry Fink od BlackRock pokazal...hudiča!!
Odgovori
0 0
2mt8
19. 01. 2026 10.08
Ko bodo umrli, bodo to bogastvo pustiti tu. Da ga zagonijo njihovi potomci. Saj veste, ena generacija ustvari, druga zagoni.
Odgovori
+2
3 1
19. 01. 2026 10.06
19. 01. 2026 10.06
desničarski neoliberalni kapitalizem bo rajo tudi na zahodu slekel do gat....v številke jih je že pretvoril...človek v tej družbeni ureditvi je samo številka...in z čedalje manj pravic- kar je lepo vidno v represiji v usa nad rajo...ali v Franciji ko je desna bankirska oblast elite zatrla proteste rumenih jopičev/ veliko so jih tudi ubili , še vec ranili....nič drugače se ne godi kmetom....ko gre desničarski Bruselj z represijo nad njih. ..itd. da je absurd popoln morajo recimo isti kmetje ki protestirajo sami preko davkov plačevati aparat repesije/ policije in specialnih enot ...da jih potem ista policija mlati...To je ta desničarska agenda Davos in desni neoliberalni kapitalizem...ki ga pri nas opeva bivši komunist lažnivi janša - s svojo - vse privat....80 miljonov oseb v usa nima popolnoma nič, niti zdravsta niti stanovanja...nič 00 ... je lepo dokumentiral Philip Geoffrey Alston AO je avstralski učenjak mednarodnega prava in strokovnjak za človekove pravice. Je profesor prava Johna Nortona Pomeroya na Pravni fakulteti Univerze v New Yorku in sopredsednik Centra za človekove pravice in globalno pravičnost pravne fakultete.... Knjige: International Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights: A Bibliography,.... itd ...Družbena ureditev zahoda ni vredna pphv ...ljudje 99% nima v lasti več ničesar in o nobeni stvari ne odloča več..
Odgovori
-1
4 5
CyberWorm00000
19. 01. 2026 10.13
glawno da te ruski oligarhi ne motijo in njihowe superjahte : ))) so še monopolisti ne sam kapitalisti : ))) w ameriki so sprejel protimonopolni zakon : ))) microsoft meu probleme zarad tega zakona pa apple itd : ))
Odgovori
-2
1 3
Vojvoda Momčilo Đujić
19. 01. 2026 10.20
🤦‍♂️ @cyber w
Odgovori
0 0
BBcc
19. 01. 2026 10.03
Take Janšisti podpirajo.
Odgovori
+2
7 5
Teleport
19. 01. 2026 10.12
Ima Golob ček več v žepu kot Janša pa ga podpiras
Odgovori
+2
2 0
Sickomania
19. 01. 2026 10.03
Jah bogatuni ne plačujejo davkov..
Odgovori
+3
6 3
Sowkenc
19. 01. 2026 10.02
Vsi imajo samo ena usta in eno ret, ki serje. Vsaj pod zemljo smo vsi enaki!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
19. 01. 2026 10.02
Kam Janša vlaga, če ima samo eno kmetijo, njemu je to dovolj. Srečen da lahk travo kosi
Odgovori
+3
4 1
BBcc
19. 01. 2026 10.04
Dober sarkazem.
Odgovori
+0
2 2
mamma
19. 01. 2026 09.59
scenariji: bogati bojo še bolj bogati, revni pa še bolj revni...
Odgovori
+6
7 1
Peni Stojanović
19. 01. 2026 09.57
eden kd teh ima vec kot vsi skupaj....pakajpol
Odgovori
-2
1 3
MojsterSplinter
19. 01. 2026 10.07
To pomeni, da odloča o življenju milijonov ljudi. In če se mu sprdne, jim uniči življenjsko okolje za svoje sanje.
Odgovori
+1
1 0
Mir na svetu
19. 01. 2026 09.56
Prvo pometimo pred svojim pragom. Tudi pri nas je mnogo ljudi bogatih ,samo razlika je v tem,da nekateri so trdo delali,pošteno plačevali zaposlene,račune itd. In takšnim ni za zamerit, imamo izkoriščevalske podjetnike ,delavci delajo za "tlako" in imamo ljudi kateri še sami ne vedo od kje jim toliko denarja na računu, ker preprosto ne znajo objasniti izvora denarja ,kajti v SLO je ogromno propadlih podjetij na takšen račun. Pustimo mi tujino na miru že enkrat in se začnimo za lastno državo zanimat, in za svoje ljudi.
Odgovori
+10
10 0
pusi
19. 01. 2026 09.51
Butalci na sončni strani alp itak ne marajo denarja . Radi imajo nizke plače in visoke davke.
Odgovori
+2
7 5
bibaleze
