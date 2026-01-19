12 ljudi ima več premoženja kot štiri milijarde drugih

Premoženje najbogatejših je lani zraslo za 16,2 odstotka na 18.300 milijard dolarjev, je sporočil Oxfam in razlog pripisal tudi politikam ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Ukrepi Trumpovega predsedovanja, vključno s spodbujanjem deregulacije in spodkopavanjem pravil o večji obdavčitvi podjetij, so koristili najbogatejšim po svetu," je zapisala organizacija.

Na svetu je po njihovih podatkih prvič v zgodovini več kot 3000 milijarderjev, na vrhu je prvi mož podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk. Prvih 12 najbogatejših ima po oceni Oxfama več premoženja kot polovica najrevnejših Zemljanov oziroma več kot štiri milijarde ljudi.

Denar po opozorilih organizacije kupuje tudi politično moč, pri čemer Oxfam omenja zlasti tajkune, ki prevzemajo časopise in ostale medije. Prvi mož Amazona Jeff Bezos je denimo prevzel časnik The Washington Post, Musk pa je prevzel družbeno omrežje X, so našteli.

Vse večja vrzel med bogatimi in ostalim prebivalstvom ustvarja politični primanjkljaj, ki je zelo nevaren in nevzdržen, je dejal izvršni direktor Oxfama Amitabh Behar.