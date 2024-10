12 migrantov prepeljali v Albanijo, zdaj jih morajo vrniti v Italijo

Sodniki v Rimu so zavrnili namestitev 12 migrantov iz Bangladeša in Egipta, ki so jih v sredo prepeljali v novi italijanski sprejemni center v Albaniji, ker da njihovi državi izvora nista varni. Zdaj jih morajo torej znova prepeljati v Italijo. Zaradi mladoletnosti in ranljivosti so pristojni organi pred tem podobno odločili še za štiri migrante - dva sta bila mladoletna, dva pa iz ranljive skupine.

Sodniki so odločitev utemeljili z nedavno sodbo Sodišča Evropske unije. Rim je namreč nedavno seznam varnih držav, kjer naj bi bili vrnjeni migranti varni pred pregonom, mučenjem ali diskriminacijo, razširil, a vendarle na njem ostajajo države, ki niso v celoti varne. Sodišče EU je nedavno odločilo, da je mogoče kot varno opredeliti le celo državo. To pomeni, da 12 od skupno 16 migrantov iz Bangladeša in Egipta, ki so jih ta teden prepeljali v Albanijo, ne izpolnjuje meril za pridržanje v Albaniji v skladu s sporazumom med Rimom in Tirano. Dvanajsterico bodo zdaj morali prepeljati v Italijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Gre za drugi udarec za sporni dogovor med Italijo in Albanijo, potem ko je bilo že pred tem ugotovljeno, da sta dva od 16 migrantov, ki so jih ta teden prestregli na morju in odpeljali v Albanijo, ranljiva, dva pa mladoletna, in jih je bilo treba prepeljati v Italijo. Po navedbah neimenovanih virov, na katere se sklicuje Ansa, bodo dvanajsterico z italijansko vojaško ladjo v soboto prepeljali v pristanišče v Bariju, nato pa bi jih lahko namestili v center za prosilce za azil. Čeprav so njihove prošnje za azil že zavrnili, imajo migranti še možnost, da se v 14 dneh pritožijo in znova zaprosijo za dodelitev tega statusa. Desni politiki kritični do odločitve sodnikov Podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani je v odzivu na odločitev poudaril, da sodniki ne bi smeli ovirati dela vlade. "Vajen sem spoštovati odločitve sodne oblasti, vendar želim, da se spoštujejo tudi odločitve izvršilne in zakonodajne oblasti, saj demokracija temelji na delitvi oblasti," je novinarjem dejal Tajani. Tudi skrajno desni Bratje Italije premierke Giorgie Meloni so kritični, češ da so sodniki spolitizirani, ker so odločili, da izvorni državi migrantov nista varni. Kot je stranka zapisala na družbenem omrežju, je zaradi tega nemogoče vračati nezakonite migrante. Vodja levosredinske opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein je medtem dejala, da italijanska centra za migrante v Albaniji, ki sta stala približno 800 milijonov evrov, povzročata finančno škodo državni blagajni. Zavrnila je tudi trditev premierke Melonijeve, ki so jo ponovili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in nekateri drugi voditelji EU, da bi se lahko italijansko-albanska shema izkazala za model, ki bi ga lahko posnemali tudi drugi.