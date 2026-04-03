12 milijonov: loto dobitek, ki ga ni nihče prevzel

Dobitek v višini 10,6 milijona funtov (12,14 milijona evrov), izžreban oktobra lani, je po izteku 180-dnevnega roka ostal neprevzet. Kljub obsežnim prizadevanjem organizatorja loterije, da bi našel srečnega dobitnika, se ta, kot poroča The Independent, ni oglasil pravočasno. S tem je izgubil pravico do izplačila, sredstva pa bodo zdaj namenjena financiranju dobrodelnih in skupnostnih projektov.

Zmagovalni listek je neznani igralec lota kupil v jugovzhodnem Londonu, v predelu Bexley. Predstavniki loterije so poudarili, da je tako visok neprevzet dobitek izjemno redek, saj običajno ostanejo neprevzete predvsem manjše nagrade. Trenutno je še več večjih nagrad v skupni vrednosti več milijonov funtov, ki čakajo na svoje lastnike.