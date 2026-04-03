Tujina

12 milijonov: loto dobitek, ki ga ni nihče prevzel

London, 03. 04. 2026 15.05 pred 25 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
L.M.
Loto listki

Igralec lota iz jugovzhodnega Londona ni prevzel 12,14 milijona evrov vrednega dobitka v zakonskem roku 180 dni. Sredstva bodo zdaj preusmerjena v financiranje različnih družbeno koristnih projektov po Veliki Britaniji.

Dobitek v višini 10,6 milijona funtov (12,14 milijona evrov), izžreban oktobra lani, je po izteku 180-dnevnega roka ostal neprevzet. Kljub obsežnim prizadevanjem organizatorja loterije, da bi našel srečnega dobitnika, se ta, kot poroča The Independent, ni oglasil pravočasno. S tem je izgubil pravico do izplačila, sredstva pa bodo zdaj namenjena financiranju dobrodelnih in skupnostnih projektov.

Zmagovalni listek je neznani igralec lota kupil v jugovzhodnem Londonu, v predelu Bexley. Predstavniki loterije so poudarili, da je tako visok neprevzet dobitek izjemno redek, saj običajno ostanejo neprevzete predvsem manjše nagrade. Trenutno je še več večjih nagrad v skupni vrednosti več milijonov funtov, ki čakajo na svoje lastnike.

Loto
FOTO: Shutterstock

Denar iz neprevzetega jackpota bo dopolnil sredstva, ki jih loterija vsak teden namenja projektom v javno korist, tudi v lokalnem okolju Bexleyja. Med podprtimi pobudami so kulturne, skupnostne in socialne organizacije, ki pomagajo otrokom, družinam in širši skupnosti.

loto dobitek dobrodelnost London
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bubblegum
03. 04. 2026 19.52
Pa sej pridem🙄
Odgovori
-1
0 1
mackon08
03. 04. 2026 19.20
Zato pa igram preko interneta, da ne izgubim listek.
Odgovori
+1
1 0
Kratki
03. 04. 2026 18.47
Po moje ga je pri dobitku kap🙏
Odgovori
+6
6 0
slovenc59
03. 04. 2026 18.41
Tako bi naj tudi bilo ! Dobitnik naj bi prejel manjši znesek, ostalo pa za siromake ! Pri nas bi albanci pobrali tri četrt, ke res res ubogi !!!!! Samo poglejte jih po ulicah ! Širijo se ko covid, vsak dan jih je več !
Odgovori
+3
4 1
First Last
03. 04. 2026 17.57
Od kje jim ta magicna stevilka 180 dni
Odgovori
+0
3 3
Verus
03. 04. 2026 17.57
ker ga nihce ni zadel. Loterija je nateg
Odgovori
+1
6 5
Watcherman
03. 04. 2026 18.23
Nisi ti normalen neumen pa si.
Odgovori
+0
3 3
Sowkenc
03. 04. 2026 16.54
OJOJ
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
