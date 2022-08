12 žrtev neurja: 'Neizmerna tragedija.' Nevarnost preti tudi danes

Kmalu za prvo je udarila še druga tragedija. Neurje se je razbesnelo tudi v spodnjeavstrijskem kraju Gaming. Tam je strela udarila v drevo, ki je padlo in pristalo na koči, kamor so se zatekli pohodniki. Umrle so tri osebe.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je sporočil, da so njegove misli pri prizadetih družinah: "Neizmerna tragedija je, da sta v neurju umrla dva otroka. To me je globoko prizadelo." Kancler Karl Nehammer je prav tako izrazil sožalje družinam.

Še posebej močno je bilo prizadeto območje okoli jezera Sankt Andrä v Lavanttalu. Veter je ruval drevesa, za deklici, stari tri in osem let, je pomoč prišla prepozno. Poškodovanih je bilo še 13 ljudi, dva huje.

Sicer pa so Avstrijo včeraj zajela huda neurja s sunki vetra do 140 km/h. Posledice so bile tragične – umrlo je pet ljudi, med njimi dva otroka, več ljudi je bilo poškodovanih, nekateri huje. Prav tako je ogromna gmotna škoda.

Huda neurja so v četrtek popoldne močno poškodovala električno in železniško infrastrukturo v južni Avstriji. ÖBB je včeraj popoldne ustavil ves železniški promet na avstrijskem Koroškem, avstrijskem Štajerskem in v Vzhodni Tirolski. Vzrok je bila obsežna okvara sistema napajanja.

Kot so sporočili pristojni, železniški promet marsikje obratuje le po enem tiru. Vlake z Dunaja v Benetke pa so preusmerili preko Salzburga. Danes so med drugim odpovedani medkrajevni vlaki z Dunaja v Beljak in iz Gradca v Selzthal.

Na Korziki, kjer je nastal ciklon, je umrlo šest ljudi, v Toskani pa dva. V Italiji je veter dosegal hitrost do 140 km/h, na Korziki pa ponekod tudi do 224 km/h. V mestih še odpravljajo posledice, nepredvidljivo vreme in neurja pa so v Italiji in Franciji napovedani tudi za danes.

Spomnimo, na Korziki so neurja, toča in sunki vetra – najmočnejšemu so izmerili kar 224 km/h – po zadnjih podatkih zahtevali kar šest življenj, najmanj 20 ljudi je poškodovanih, med njimi vsaj štirje zelo hudo, poroča Le Monde. Med žrtvami je 13-letna deklica, umrla je pod podrtim drevesom v kampu, kjer je preživljala počitnice. Za 72-letnico pa je bila usodna streha kioska, ki jo je veter vrgel na njen avto, piše France24. V le nekaj urah je padlo več dežja kot prej v več mesecih.

Reševalci so imeli polne roke dela tudi z reševanjem ljudi z nasedlih in poškodovanih plovil ob obali otoka. Posredovali so 125-krat.

V Italiji so gasilci doslej opravili več kot 150 intervencij v deželah Ligurija in Toskana, neurja pa so močno prizadela tudi deželo Emilijo-Romanjo. V Liguriji je obalo med krajema Chiavari in Sestri Levante zalil močan morski val, ki je na železniške tire odnesel nekaj hišic ob plaži ter poškodoval daljnovod. Nevihta pa je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opek. Turiste so hitro evakuirali, območje pa je že ograjeno. Dve osebi sta bili lažje poškodovani.

V Italiji tudi danes pričakujejo nestabilno vreme. Nenadne nevihte, ki jih lahko spremljajo sunki vetra, bodo nastajale predvsem na severozahodu in v osrednjem delu države. Posamezne plohe in nevihte pa so napovedane praktično po vsej državi; pričakujejo jih lahko nad Alpami, na severovzhodu države, nad vzhodno Lombardijo, v osrednjih regijah, Sardiniji in Apuliji.

Slabo vreme za danes napovedujejo tudi v Franciji. Nevihte lahko ponovno prizadenejo Korziko, predvsem zahodni del otoka. V Provansi že močno pihata maestral in tramontana.